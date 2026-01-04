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Izbeigta ražošana
MCM761/12
Pārņemti ar skaņu
Laba skaņa ir jums pieejama, izmantojot Philips Classic mikro hi-fi sistēmu. Izvelciet savu mūziku tieši MP3 formātā, izmantojot USB Direct tehnoloģiju. Dators nav nepieciešams. Elegants dizains ar skaļruņiem koka apdarē nodrošina klasisku izskatu, kas vienmēr būs modē.
Lentes augstfrekvenču skaļrunis
150 W
Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas ir ekvalaizera iespējas, kas attiecīgi kontrolē audio sistēmas augsto un zemo frekvenču skaņas līmeni. Augstās frekvences skaņu funkcija īpaši regulē augsto toņu pastiprinājumu mūzikā, savukārt zemās frekvences skaņu funkcija regulē zemo toņu pastiprinājumu. Lietojot augšup un lejup vērsto bultiņu taustiņus, klausītājs bez grūtībām var vairāk vai mazāk akcentēt augstos vai zemos toņus vai arī saglabāt augstās frekvences un zemās frekvences skaņu sākotnējo skanējumu atbilstoši oriģinālā ieraksta iestatījumiem. Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole sniedz iespēju klausīties mūziku jums tīkamajā veidā.
Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi sistēmas USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem izbaudīt savus iemīļotākos dzīves brīžus .
Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.
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