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Izbeigta ražošana
DualCut precīzais trimmeris
Detaļu skuvekļa uzgalis
Pilnībā mazgājams, AA baterija
3 precīzās ķemmes
21 mm precīzais trimmeris palīdz jums vienmērīgi apgriezt un ieveidot sejas matiņus (rugāji, vaigubārda, kakla līnija vai ūsas) ar precīzu kontroli un redzamību.
Mūsdienīga DualCut tehnoloģija apvieno divkārši asinātu griezni ar zemas berzes konstrukciju.
Ādai draudzīgais 21 mm detaļu sietiņa skuveklis ir izstrādāts, lai piekļūtu šaurākām vietām ar lielāku precizitāti un sniegtu gludu skuvumu grūti aizsniedzamās vietās.
4.8
no 5
30
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Plusi
Універсальність та надійність.
Mīnusi
Нема.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Plusi
Якість, надійність, ціна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Стен
14/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Plusi
розмір, функціонал, ціна
Mīnusi
потрібні насадки для більшої довжини
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
salīdzinājumā ar iepriekšējo Philips modeli