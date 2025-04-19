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  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras
  • Precīzas malas un kontūras

Izbeigta ražošana

Multigroom series 1000Īpaši precīzs bārdas veidotājs

MG1100/16

4.8
| (30) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Precīzas malas un kontūras
Philips MULTIGROOM Series 1000 nodrošina jaudu un precizitāti sejas matiņu apgriešanai, ieveidošanai un skūšanai. Apgrieziet un līdzeni ieveidojiet bārdu ar mūsdienīgo DualCut trimmeri un ķemmēm. Ieveidojiet precīzas līnijas, malas un kontūras ar detaļu skuvekli.
Skatīt visas priekšrocības

Apgrieziet, ieveidojiet un noskujiet, lai iegūtu perfekti koptu seju

Precīzas malas un kontūras

  • DualCut precīzais trimmeris

  • Detaļu skuvekļa uzgalis

  • Pilnībā mazgājams, AA baterija

  • 3 precīzās ķemmes

Detaļu trimmeris perfektai sejas kopšanai

Detaļu trimmeris perfektai sejas kopšanai

21 mm precīzais trimmeris palīdz jums vienmērīgi apgriezt un ieveidot sejas matiņus (rugāji, vaigubārda, kakla līnija vai ūsas) ar precīzu kontroli un redzamību.

Asāki asmeņi* perfektai malu apstrādei ar DualCut tehnoloģiju

Asāki asmeņi* perfektai malu apstrādei ar DualCut tehnoloģiju

Mūsdienīga DualCut tehnoloģija apvieno divkārši asinātu griezni ar zemas berzes konstrukciju.

Detaļu skuveklis perfektām līnijām un kontūrām

Detaļu skuveklis perfektām līnijām un kontūrām

Ādai draudzīgais 21 mm detaļu sietiņa skuveklis ir izstrādāts, lai piekļūtu šaurākām vietām ar lielāku precizitāti un sniegtu gludu skuvumu grūti aizsniedzamās vietās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

30

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Plusi

Універсальність та надійність.

Mīnusi

Нема.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Plusi

Якість, надійність, ціна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

14/03/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Plusi

розмір, функціонал, ціна

Mīnusi

потрібні насадки для більшої довжини

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

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Atrunas

  1. salīdzinājumā ar iepriekšējo Philips modeli