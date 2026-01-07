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Izbeigta ražošana
7 instrumenti
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
Darbības laiks līdz 60 minūtēm
Mazgājami piederumi
Šī sejas un ķermeņa trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi satur dzelzi un ir rūdīti, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Tā rezultātā asmeņi saglabā pirmās dienas asumu. Nekādas rūsas. Nav nepieciešama asmeņu eļļa.
Philips Multigroom 3000 universālajam matu trimmerim ir 7 uzgaļi, kas paredzēti ērtai sejas apmatojuma veidošanai un matu griešanai.
Iegūstiet gludu, līdzenu griezumu pat biezākajiem matiņiem. Ķermeņa un bārdas trimmera precīzie tērauda asmeņi rada gludas, precīzas līnijas, nodrošinot izcilu rezultātu,
Godalgas
4.6
no 5
590
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Duet1
07/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labs produkts par šo cenu!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Plusi
Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.
Mīnusi
Nekas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Pytwel
10/03/2024
Lietuva
Verificēts pircējs
Funkcinis prietaisas
Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.
Plusi
Kompaktiškas, gerai laiko baterija.
Mīnusi
Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Harrikee
05/03/2020
Eesti
Verificēts pircējs
Toode on tõesti hea
Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed