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  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
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  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris
  • Universāls trimmeris

Izbeigta ražošana

Multigroom series 30007 vienā (7-in-1), Seja un mati

MG3720/15

4.6
| (590) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Universāls trimmeris
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 7 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
Skatīt visas priekšrocības

7 vienā (7-in-1) trimmeris

Universāls trimmeris

  • 7 instrumenti

  • Pašuzasinoši tērauda asmeņi

  • Darbības laiks līdz 60 minūtēm

  • Mazgājami piederumi

Rūdīta tērauda asmeņi, kas nesalūzīs, nenotrulināsies un nerūsēs

Rūdīta tērauda asmeņi, kas nesalūzīs, nenotrulināsies un nerūsēs

Šī sejas un ķermeņa trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi satur dzelzi un ir rūdīti, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Tā rezultātā asmeņi saglabā pirmās dienas asumu. Nekādas rūsas. Nav nepieciešama asmeņu eļļa.

7 piederumi sejas un matu kopšanai

7 piederumi sejas un matu kopšanai

Philips Multigroom 3000 universālajam matu trimmerim ir 7 uzgaļi, kas paredzēti ērtai sejas apmatojuma veidošanai un matu griešanai.

Nodrošiniet līdzenu griezumu

Nodrošiniet līdzenu griezumu

Iegūstiet gludu, līdzenu griezumu pat biezākajiem matiņiem. Ķermeņa un bārdas trimmera precīzie tērauda asmeņi rada gludas, precīzas līnijas, nodrošinot izcilu rezultātu,

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-612372

Atsauksmes

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4.6

no 5

590

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

07/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labs produkts par šo cenu!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Plusi

Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.

Mīnusi

Nekas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

10/03/2024

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Funkcinis prietaisas

Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.

Plusi

Kompaktiškas, gerai laiko baterija.

Mīnusi

Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

05/03/2020

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Toode on tõesti hea

Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.