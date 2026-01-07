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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Asmeņi ar noapaļotiem galiem
Pašasinoši asmeņi
Uzlādes LED
Regulējamas ķemmes (3–7 mm)
Mūsu trimmera komplektācijā ir 7 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus.
Trimmera asmeņi un ķemmes veido taisnas un tīras līnijas, kas ļauj bez piepūles veidot glītu bārdu.
Matu griezumu varat ērti pielabot arī mājās, proti, atliek uzspraust matu apgriešanas ķemmi un izvēlēties kādu no dažādajiem garuma iestatījumiem.
4.6
no 5
590
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Duet1
07/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labs produkts par šo cenu!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Plusi
Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.
Mīnusi
Nekas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Pytwel
10/03/2024
Lietuva
Verificēts pircējs
Funkcinis prietaisas
Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.
Plusi
Kompaktiškas, gerai laiko baterija.
Mīnusi
Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Harrikee
05/03/2020
Eesti
Verificēts pircējs
Toode on tõesti hea
Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com