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  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
  • Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana

All-in-One Trimmer 3000 SeriesTrimmeris “deviņi vienā”

MG3946/15

4.6
| (590) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana
Konstruēts daudzveidībai un efektivitātei. Trimmera 9 piederumi, pašuzasinoši tērauda asmeņi, kas nodrošina ilgnoturīgu precizitāti, kā arī noapaļotie gali saudzīgākai apgriešanai sniegs jums daudzveidīgas izmantošanas iespējas, lai efektīvi izpildītu visas jūsu ķermeņa kopšanas procedūras.
Skatīt visas priekšrocības

Sejai, matiem un ķermenim

Viena ierīce, ērta un efektīva ieveidošana

  • Asmeņi ar noapaļotiem galiem

  • Pašasinoši asmeņi

  • Uzlādes un uzlādes līmeņa LED

  • Intīmo zonu ķemme

  • Regulējama ķemme (3–7 mm)

Gluži kā 9 atsevišķi ķermeņa kopšanas rīki

Gluži kā 9 atsevišķi ķermeņa kopšanas rīki

Mūsu trimmera komplektācijā ir 9 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus un ķermeņa apmatojumu.

Nevainojama bārda — viegli un precīzi

Nevainojama bārda — viegli un precīzi

Trimmera asmeņi un ķemmes veido taisnas un tīras līnijas, kas ļauj bez piepūles veidot glītu bārdu.

Matu apgriešana atbilstīgi savām vēlmēm

Matu apgriešana atbilstīgi savām vēlmēm

Matu griezumu varat ērti pielabot arī mājās, proti, atliek uzspraust matu apgriešanas ķemmi un izvēlēties kādu no dažādajiem garuma iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.6

no 5

590

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

07/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labs produkts par šo cenu!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Plusi

Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.

Mīnusi

Nekas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

10/03/2024

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Funkcinis prietaisas

Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.

Plusi

Kompaktiškas, gerai laiko baterija.

Mīnusi

Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

05/03/2020

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Toode on tõesti hea

Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

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