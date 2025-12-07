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  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte
  • Vislabākā ieveidošana un precizitāte

Izbeigta ražošana

Multigroom series 700012 vienā (12-in-1) — sejai, matiem un ķermenim

MG7735/15

4.6
| (1800) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Vislabākā ieveidošana un precizitāte
Pilnveidojiet savu stilu ar mūsu precīzāko un daudzpusīgāko trimmeri. 12 augstākās klases instrumenti ļauj jums izveidot savu unikālo stilu, no matu galiem līdz papēžiem. Maksimāla precizitāte ar DualCut asmeņiem un labāka vadība, ko sniedz neslīdošs gumijas rokturis.
Skatīt visas priekšrocības

12 vienā (12-in-1) — augstākās klases trimmeris daudzpusīgam pielietojumam

Vislabākā ieveidošana un precizitāte

  • 12 piederumi

  • DualCut tehnoloģija

  • Darbības laiks līdz 120 minūtēm

  • Izturīgs dušā

Maksimāla precizitāte ar 2x vairāk asmeņiem

Maksimāla precizitāte ar 2x vairāk asmeņiem

Šis universālais matu trimmeris ir aprīkots ar uzlabotu DualCut tehnoloģiju, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tas ir aprīkots ar divreiz vairāk asmeņu un izstrādāts tā, lai saglabātu pirmās dienas asumu.

12 piederumi sejas un matu kopšanai

12 piederumi sejas un matu kopšanai

Philips Multigroom universālajam matu trimmerim ir 12 uzgaļi, kas nodrošina visa ķermeņa kopšanas risinājumu.

Pašuzasinoši asmeņi gludam rezultātam

Pašuzasinoši asmeņi gludam rezultātam

Veidojiet tīras, taisnas līnijas un vienmērīgi apgrieziet biezākos matus, pateicoties precīzajiem ķermeņa un bārdas trimmera tērauda asmeņiem. Šie nerūsējošie asmeņi nerūsē, un tie paši sevi uzasina, lai ilgāk kalpotu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

1800

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

07/12/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs un kvalitatīvs produkts!

Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

26/12/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ja

Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

17/11/2023

Latvija

Latvija

Instruments, kas atbilst cenai

Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.

Plusi

Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde

Mīnusi

Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.