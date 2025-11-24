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  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte
  • Nerūsējošā tērauda precizitāte

All-in-One Trimmer 9000 SeriesTrimmeris “septiņpadsmit vienā”

MG9535/15

4.7
| (302) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Nerūsējošā tērauda precizitāte
Radiet savu unikālo stilu, izmantojot šo nepārspējamo kopšanas komplektu sejai, galvai un ķermenim. Šajā unikālajā komplektā apvienots mūsu labākais un izturīgākais trimmeris un OneBlade tehnoloģija, kas nodrošina precizitāti un daudzveidību, kas nepieciešama, lai jūs iegūtu tieši tādu stilu, kādu vēlaties.
Skatīt visas priekšrocības

Precīza apgriešana, asas malas un ērta skūšanās

Nerūsējošā tērauda precizitāte

  • Vislabākais ķermeņa kopšanas komplekts

  • 17 vienā: seja, galva un ķermenis

  • Augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemme

  • Unikāla OneBlade tehnoloģija

17 piederumi ķermeņa kopšanai

17 piederumi ķermeņa kopšanai

Mūsu trimmera komplektācijā ir 17 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus un ķermeņa apmatojumu.

Vienmērīgs griezums precīzā garumā ideālam izskatam

Vienmērīgs griezums precīzā garumā ideālam izskatam

Mūsu augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemmei ir 11 garuma iestatījumi ar 0,2 mm regulēšanas soli, lai iestatītu garumu no 1 mm līdz 3 mm. Tā nodrošina maksimāli precīzu griezumu, lai jūs iegūtu perfektu izskatu tieši izvēlētajā matiņu garumā.

OneBlade tehnoloģija precīzām līnijām un izteiktām kontūrām

OneBlade tehnoloģija precīzām līnijām un izteiktām kontūrām

Trimmera ātrās kustības griezējs (6000 reižu minūtē) viegli tiks galā arī ar garākajiem rugājiem, tam ir slīdošs pārklājums un noapaļoti gali ādas aizsardzībai, lai jūs varētu ērti ieveidot un noskūt bārdu. Skujiet vaigus, zodu un kaklu, lai precīzi ieveidotu bārdu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

302

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

24/11/2025

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas už puikią kainą

Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.

Plusi

Labai universalus.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

28/04/2026

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

25/10/2025

Eesti

Eesti

Korralik masin

Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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  1. Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi

  2. Apgriežot bārdu 2,3 reizes nedēļā, katrai sesijai veltot vidēji 11,5 minūtes

  3. Reģistrējoties vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc iegādes