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Vislabākais ķermeņa kopšanas komplekts
17 vienā: seja, galva un ķermenis
Augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemme
Unikāla OneBlade tehnoloģija
Mūsu trimmera komplektācijā ir 17 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus un ķermeņa apmatojumu.
Mūsu augstākās kvalitātes precīzās griešanas ķemmei ir 11 garuma iestatījumi ar 0,2 mm regulēšanas soli, lai iestatītu garumu no 1 mm līdz 3 mm. Tā nodrošina maksimāli precīzu griezumu, lai jūs iegūtu perfektu izskatu tieši izvēlētajā matiņu garumā.
Trimmera ātrās kustības griezējs (6000 reižu minūtē) viegli tiks galā arī ar garākajiem rugājiem, tam ir slīdošs pārklājums un noapaļoti gali ādas aizsardzībai, lai jūs varētu ērti ieveidot un noskūt bārdu. Skujiet vaigus, zodu un kaklu, lai precīzi ieveidotu bārdu.
4.7
no 5
302
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Artur122
24/11/2025
Lietuva
Labai geras produktas už puikią kainą
Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.
Plusi
Labai universalus.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Pikem
28/04/2026
Eesti
Verificēts pircējs
Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Keskmine mees
25/10/2025
Eesti
Korralik masin
Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi
Apgriežot bārdu 2,3 reizes nedēļā, katrai sesijai veltot vidēji 11,5 minūtes
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