30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
13 piederumi
Pašuzasinoši metāla asmeņi
Darbības laiks līdz pat 180 min
Izturīgs dušā
Šī sejas un ķermeņa trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi satur dzelzi un ir rūdīti, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Tā rezultātā asmeņi saglabā pirmās dienas asumu. Nekādas rūsas. Nav nepieciešama asmeņu eļļa.
Philips OneBlade ir izstrādāts sejas un ķermeņa kopšanai, un ar to var apgriezt, aplīdzināt un skūt jebkura garuma matiņus. Tas nodrošina vieglu un ērtu skūšanos, pateicoties slīdošajam pārklājumam un noapaļotiem galiem. Tā kā asmeņi kustas ar ātrumu 200 reizes sekundē, tie efektīvi apgriež pat garākus matiņus.
Philips Multigroom universālajam matu trimmerim ir 13 uzgaļi, kas nodrošina visa ķermeņa kopšanas risinājumu.
4.7
no 5
302
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Artur122
24/11/2025
Lietuva
Labai geras produktas už puikią kainą
Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.
Plusi
Labai universalus.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Pikem
28/04/2026
Eesti
Verificēts pircējs
Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Keskmine mees
25/10/2025
Eesti
Korralik masin
Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.