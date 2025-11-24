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  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
  • Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam

Izbeigta ražošana

Multigroom series 900013 vienā (13-in-1) — sejai, matiem un ķermenim

MG9720/90

4.7
| (302) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam
Iegūstiet perfektu izskatu, izmantojot Prestige Edition apmatojuma apgriešanas komplektu, kas ietver Multigroom ar 13 augstvērtīgiem piederumiem, tai skaitā pašuzasinošiem metāla asmeņiem un OneBlade Face+Body, lai precīzi apgrieztu, pielīdzinātu un noskūtu jebkāda garuma matiņus labākajam izskatam
Skatīt visas priekšrocības

Prestige Edition: 13 vienā — augstākās klases apmatojuma apgriešanas komplekts

Labākā ieveidošana matiem, kā arī sejas un ķermeņa apmatojumam

  • 13 piederumi

  • Pašuzasinoši metāla asmeņi

  • Darbības laiks līdz pat 180 min

  • Izturīgs dušā

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Šī sejas un ķermeņa trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi satur dzelzi un ir rūdīti, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Tā rezultātā asmeņi saglabā pirmās dienas asumu. Nekādas rūsas. Nav nepieciešama asmeņu eļļa.

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir izstrādāts sejas un ķermeņa kopšanai, un ar to var apgriezt, aplīdzināt un skūt jebkura garuma matiņus. Tas nodrošina vieglu un ērtu skūšanos, pateicoties slīdošajam pārklājumam un noapaļotiem galiem. Tā kā asmeņi kustas ar ātrumu 200 reizes sekundē, tie efektīvi apgriež pat garākus matiņus.

13 piederumi sejas un matu kopšanai

13 piederumi sejas un matu kopšanai

Philips Multigroom universālajam matu trimmerim ir 13 uzgaļi, kas nodrošina visa ķermeņa kopšanas risinājumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.7

no 5

302

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

24/11/2025

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas už puikią kainą

Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.

Plusi

Labai universalus.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

28/04/2026

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

25/10/2025

Eesti

Eesti

Korralik masin

Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.