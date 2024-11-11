Vienkārša lietošana
Ātrs un energoefektīvs
Mazāk eļļas
Regulējams laiks un temperatūra
Tagad var pagatavot garšīgus ēdienus bez vainas apziņas, jo nav nepieciešams pievienot gandrīz nemaz eļļas, lai pagatavotu veselīgas maltītes, neupurējot garšu.
Cepšana ar gaisu, cepšana cepeškrāsnī, grilēšana, apcepšana un citas iespējas. Vienkārši noregulējiet laiku un temperatūru 12 dažādiem pagatavošanas veidiem, ieskaitot ātru uzsildīšanu, atkausēšanu un žāvēšanu.
Atklājiet tūkstošiem bezmaksas recepšu un īpašus iestatījumus savai Airfryer ierīcei. 93 % lietotāju apstiprina, ka lietotne HomeID padara ēdiena gatavošanu vienkāršāku.**
Izprotiet produktu atsauksmes
4.9
no 5
87
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Jur-Gita
11/11/2024
Lietuva
Karšto oro gruzdintuvė Philips
Labai puiki virtuvinė technika - oro gruzdintuvė. Maisto ruoša per trumpą laiką ir be riebalų. Mėsa, žuvis gražiai apskrunda, puikiai iškepa daržovės, keksiukai. Puikus atradimas virtuvėje.
Plusi
Maisto gaminimo laikas sutrumpėjo
Mīnusi
Reikia vietos laikyti
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 serija NA120/00 1000 serijos 4,2 l oro gruzdintuvė
Simonėlė
10/11/2024
Lietuva
Gaminys yra lengvai valdomas ir funkcionalus
Gaminys man patinka, dėl to ,kad lengva naudotis, labai patogu , kai augini paauglius vaikus, savarankiškai gali pasišildyti, arba išsikepti maisto. Labai patinka ,kad maistas būna sveikas ir greitai pagaminamas.Rekomenduoju šeimoms auginančioms paauglius vaikus.
Plusi
Sveikas ir greitai pagaminamas maistas
Mīnusi
Nėra jų
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 serija NA120/00 1000 serijos 4,2 l oro gruzdintuvė
Kirpeja
04/11/2024
Lietuva
Maža, bet talpi
Super paprasta oro gruzdintuvė. Valdymo principas aiškus ir mažiems vaikams ir seneliams. Ir labai patogu tiems, kas neturi kantrybės aiškintis instrukcijas. Maistas gaunasi labai skanus, lengvai apskrunda. Truputį gaila, kad nėra langelio pasižiūrėjimui, tad reikia atidarinėti karštą maistą. Geras kainos ir kokybės santykis.
Plusi
Nedidelė, talpi, kokybiška
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 serija NA120/00 1000 serijos 4,2 l oro gruzdintuvė
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
HomeID lietotāju aptauja, 6000 respondentu, 2021. gads.
Vidējās procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni.