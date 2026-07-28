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  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
  • Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu

2000. sērijaAirfryer 2000. sērija 4,2 l (sudraba)

NA221/00

4.5
| (39) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu
Kraukšķīga ārpuse, maiga iekšpuse. Unikālā RapidAir tehnoloģija ietaupa laiku un enerģiju, neietekmējot garšu. Caur gatavošanas lodziņu var vērot, kā produkti pārvēršas gardā ēdienā mazāk nekā 15 minūtēs.
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Fritē, cep, grilē un izmanto vēl citas iespējas

Izbaudi ērtu gardu maltīšu gatavošanu

  • Vienkārša lietošana

  • Ātrs un energoefektīvs

  • Mazāk eļļas

  • Gatavošanas lodziņš

Baudi veselīgu ēdienu ar līdz 90% mazāk tauku!*

Baudi veselīgu ēdienu ar līdz 90% mazāk tauku!*

Gatavojot ar karstu gaisu, gatavo maltītes ar līdz pat 90% mazāk tauku, taču ar tādu pašu labu garšu.

13 gatavošanas metodes ar vienu pogas pieskārienu

13 gatavošanas metodes ar vienu pogas pieskārienu

Cepšana ar gaisu, cepšana cepeškrāsnī, grilēšana, apcepšana un citas iespējas. Iestati laiku un temperatūru manuāli vai izvēlies iepriekš iestatītās funkcijas, lai izmantotu 13 dažādus pagatavošanas veidus, kas ir pieejami šajā ierīcē, tostarp uzsildīšanu, atkausēšanu un siltuma saglabāšanu.

Gatavošanas lodziņš ēdiena uzraudzībai

Gatavošanas lodziņš ēdiena uzraudzībai

Vairs nekādas minēšanas. Varat vērot ēdienu tā gatavošanas laikā un redzēt, kad viss ir ideāli pagatavots!

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Atsauksmes

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4.5

no 5

39

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

2

28/07/2026

Україна

Україна

Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

16/07/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Все чудово

Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

14/05/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже задоволені

Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.

  2. HomeID lietotāju aptauja, 6000 respondentu, 2021. gads.

  3. Vidējās procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni.