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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Vienkārša lietošana
Ātrs un energoefektīvs
Mazāk eļļas
Gatavošanas lodziņš
Gatavojot ar karstu gaisu, gatavo maltītes ar līdz pat 90% mazāk tauku, taču ar tādu pašu labu garšu.
Cepšana ar gaisu, cepšana cepeškrāsnī, grilēšana, apcepšana un citas iespējas. Iestati laiku un temperatūru manuāli vai izvēlies iepriekš iestatītās funkcijas, lai izmantotu 13 dažādus pagatavošanas veidus, kas ir pieejami šajā ierīcē, tostarp uzsildīšanu, atkausēšanu un siltuma saglabāšanu.
Vairs nekādas minēšanas. Varat vērot ēdienu tā gatavošanas laikā un redzēt, kad viss ir ideāli pagatavots!
4.5
no 5
39
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Jyli155
28/07/2026
Україна
Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Alex Ono
16/07/2026
Україна
Verificēts pircējs
Все чудово
Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Шанувальник філіпс
14/05/2026
Україна
Verificēts pircējs
Дуже задоволені
Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
HomeID lietotāju aptauja, 6000 respondentu, 2021. gads.
Vidējās procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni.