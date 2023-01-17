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  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
  • Ātri apgriež deguna un ausu matiņus

Nose trimmer series 1000Deguna un ausu matiņu trimmeris

NT1620/15

4.5
| (62) Atsauksmes | 84% ieteica šo produktu
Ātri apgriež deguna un ausu matiņus
Philips deguna matiņu trimmera sērija 1000 droši likvidē nevēlamos deguna un ausu matiņus. Rotējošais trimmeris nodrošina ātru un vieglu apgriešanu, un teksturētais rokturis nodrošina ērtu turēšanu.
Skatīt visas priekšrocības

Droši likvidē nevēlamus matiņus

Ātri apgriež deguna un ausu matiņus

  • Ātra un ērta apgriešana

  • Pilnībā mazgājams

  • Vienkārša lietošana

Apgrieziet deguna un ausu matiņus

Apgrieziet deguna un ausu matiņus

Ātrs un ērts risinājums, lai atbrīvotos no nevēlamiem matiņiem. Metāla aizsargs pasargā rotējošos asmeņus, tādējādi ļaujot apgriezt jaudīgi, tomēr saudzīgi, novēršot skrāpējumus un savainojumus.

Pilnībā mazgājams un ērti tīrāms

Pilnībā mazgājams un ērti tīrāms

Trimmeris ir ūdensdrošs, un to pēc katras lietošanas reizes var ērti izmazgāt zem krāna ūdens.

Saudzīgi pagrieziet rokturi, lai ierīci ieslēgtu

Saudzīgi pagrieziet rokturi, lai ierīci ieslēgtu

Saudzīgi pagrieziet ierīces rokturi pa kreisi, lai to ieslēgtu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

62

Atsauksmes

84%

ieteica šo produktu

2

17/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

16/01/2023

Polska

Polska

Nie wyrywa włosków

Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

09/01/2023

Polska

Polska

jest ok

Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów

Plusi

cena, dokładność

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.