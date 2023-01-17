30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Ātra un ērta apgriešana
Pilnībā mazgājams
Vienkārša lietošana
Ātrs un ērts risinājums, lai atbrīvotos no nevēlamiem matiņiem. Metāla aizsargs pasargā rotējošos asmeņus, tādējādi ļaujot apgriezt jaudīgi, tomēr saudzīgi, novēršot skrāpējumus un savainojumus.
Trimmeris ir ūdensdrošs, un to pēc katras lietošanas reizes var ērti izmazgāt zem krāna ūdens.
Saudzīgi pagrieziet ierīces rokturi pa kreisi, lai to ieslēgtu.
4.5
no 5
62
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
Rysiekjanusz
17/01/2023
Polska
Polecam
Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
bajlando
16/01/2023
Polska
Nie wyrywa włosków
Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
AlicjaAlaA
09/01/2023
Polska
jest ok
Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów
Plusi
cena, dokładność
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach