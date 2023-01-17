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100% komforts, bez matu raušanas
Protective Guard sistēma
Pilnībā mazgājams, AA baterija
Viegli un komfortabli sasniedziet un atbrīvosities no deguna un ausu matiņiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai jūsu nāsis ir tīras, un piesardzīgi, ievietojiet ierīci deguna iekšpusē ne dziļāk kā 0,5 cm un lēni kustiniet to. Apgriežot ausu matus, pārliecinieties, vai ausīs nav ausu sērs.
Deguna, ausu un uzacu trimmeris, kas izstrādāts drošībai un komfortam, ar Protective Guard sistēmu, kas nosedz asmeņus, lai tie nenonāktu tiešā kontaktā ar ādu. Trimmeris arī veidots tā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk izlaisto matiņu vai aizķeršanos.
Mūsu novatoriskais, abpusēji precīzais trimmeris ātri un bez piepūles griež no jebkura leņķa un jebkurā virzienā.
4.5
no 5
62
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
Rysiekjanusz
17/01/2023
Polska
Polecam
Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
bajlando
16/01/2023
Polska
Nie wyrywa włosków
Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
AlicjaAlaA
09/01/2023
Polska
jest ok
Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów
Plusi
cena, dokładność
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach