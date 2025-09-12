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  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas
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  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas
  • Bez sāpīgas raušanas

Izbeigta ražošana

Nose trimmer series 3000Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

NT3160/10

4.6
| (234) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Bez sāpīgas raušanas
Philips NOSETRIMMER Series 3000 deguna trimmeris saudzīgi likvidē nevēlamus deguna, ausu un uzacu matiņus. ProtecTube tehnoloģija un īpašais trimmera leņķis nodrošina ātru, vieglu un komfortablu apgriešanu bez raušanas.
Skatīt visas priekšrocības

Ātra un droša deguna, ausu un uzacu matiņu apgriešana

Bez sāpīgas raušanas

  • Bez sāpīgas raušanas

  • Aizsargsistēma, perfekts leņķis

  • Pilnībā mazgājams, AA baterija

  • 2 uzacu ķemmes, somiņa

Mūsdienīga aizsargsistēma novērš raušanu, švīkas un griezumus

Mūsdienīga aizsargsistēma novērš raušanu, švīkas un griezumus

Ar revolucionāro ProtecTube tehnoloģiju griezni aizsargā īpaši plāna folijas kārta ar apaļiem galiem, lai novērstu ādas iekaisumu. Turklāt grieznis ir izstrādāts, lai novērstu matiņu ieķeršanos starp diviem atsevišķajiem griezējasmeņiem un nepieļautu matiņu raušanu.

Viegli piekļūstiet matiņiem ausīs vai degunā

Philips deguna trimmeris ir izstrādāts, lai atrastos perfektā leņķī un viegli piekļūtu matiņiem ausīs, degunā, kā arī uzacīm. Ar Philips deguna trimmeri varat būt drošs par efektīvu nevēlamo matiņu likvidēšanu.

Īpaši precīzas un asas griešanas atveres

Īpaši precīzas un asas griešanas atveres

Gan grieznim, gan aizsargam ir īpaši precīzas un asas griešanas atveres, lai nodrošinātu visu matiņu ātru un efektīvu apgriešanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.6

no 5

234

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

12/09/2025

Latvija

Latvija

Ļoti labs , ērts , labi griež, nerauj , parocīgs līdzņemšanai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

14/07/2019

Latvija

Latvija

Labs produkts par lētu naudu

Neplēš deguna matiņus Var mazgāt zem ūdenskrāna Lēts produkts un kvalatatīvs,ilgi kalpo baterija.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris

25/05/2017

Latvija

Latvija

Labs pirkums

Ļoti ērts un kvalitatīvs produkts. Parocīgs rokturis un viegli kopjams.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Komfortabls deguna trimmera un manikīra komplekts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Komfortabls deguna trimmera un manikīra komplekts

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.