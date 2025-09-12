30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Bez sāpīgas raušanas
Aizsargsistēma, perfekts leņķis
Pilnībā mazgājams, AA baterija
2 uzacu ķemmes, somiņa
Ar revolucionāro ProtecTube tehnoloģiju griezni aizsargā īpaši plāna folijas kārta ar apaļiem galiem, lai novērstu ādas iekaisumu. Turklāt grieznis ir izstrādāts, lai novērstu matiņu ieķeršanos starp diviem atsevišķajiem griezējasmeņiem un nepieļautu matiņu raušanu.
Philips deguna trimmeris ir izstrādāts, lai atrastos perfektā leņķī un viegli piekļūtu matiņiem ausīs, degunā, kā arī uzacīm. Ar Philips deguna trimmeri varat būt drošs par efektīvu nevēlamo matiņu likvidēšanu.
Gan grieznim, gan aizsargam ir īpaši precīzas un asas griešanas atveres, lai nodrošinātu visu matiņu ātru un efektīvu apgriešanu.
4.6
no 5
234
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Taigers50
12/09/2025
Latvija
Ļoti labs , ērts , labi griež, nerauj , parocīgs līdzņemšanai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris
Janka
14/07/2019
Latvija
Labs produkts par lētu naudu
Neplēš deguna matiņus Var mazgāt zem ūdenskrāna Lēts produkts un kvalatatīvs,ilgi kalpo baterija.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris
Turms2019
25/05/2017
Latvija
Labs pirkums
Ļoti ērts un kvalitatīvs produkts. Parocīgs rokturis un viegli kopjams.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Komfortabls deguna trimmera un manikīra komplekts
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Komfortabls deguna trimmera un manikīra komplekts