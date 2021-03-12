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  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas

Nose trimmer series 3000Deguna, ausu un uzacu matiņu trimmeris

NT3650/16

4.1
| (81) Atsauksmes
Izcils komforts bez matu raušanas
Philips Series 3000 deguna trimmeris ērti apgriež deguna, ausu un uzacu matiņus. Jaunā PrecisionTrim tehnoloģija un Protective Guard sistēma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu vieglu un efektīvu apgriešanu bez jebkādas vilkšanas un matu raušanas.
Skatīt visas priekšrocības

Apgrieziet ausu un uzacu matiņus maksimāli ērti

Izcils komforts bez matu raušanas

  • 100% komforts, bez matu raušanas

  • Protective Guard sistēma

  • Pilnībā mazgājams, AA baterija

  • 2 uzacu ķemmes, somiņa

Apgrieziet deguna, ausu un uzacu matiņus ar maksimālu komfortu

Apgrieziet deguna, ausu un uzacu matiņus ar maksimālu komfortu

Viegli un komfortabli sasniedziet un atbrīvosities no deguna un ausu matiņiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai nāsis ir tīras, uzmanīgi ievietojiet trimmeri deguna iekšpusē ne dziļāk kā 0,5 cm un lēnām kustiniet to. Apgriežot ausu matus, pārliecinieties, vai ausīs nav ausu sērs. Uzacu matiņiem iebīdiet vienu no divām ķemmēm (3 vai 5 mm) rievās un sagrieziet ar vieglu spiedienu, virzoties pretēji matu augšanas virzienam, lai tas būtu vienmērīgs griezums vajadzīgajā garumā.

Viegla, efektīva griešana bez savainojumiem

Viegla, efektīva griešana bez savainojumiem

Deguna, ausu un uzacu trimmeris, kas izstrādāts drošībai un komfortam, ar Protective Guard sistēmu, kas nosedz asmeņus, lai tie nenonāktu tiešā kontaktā ar ādu. Trimmeris arī veidots tā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk izlaisto matiņu vai aizķeršanos.

Griešana bez piepūles no jebkura leņķa

Griešana bez piepūles no jebkura leņķa

Mūsu novatoriskais, abpusēji precīzais trimmeris ātri un bez piepūles griež no jebkura leņķa un jebkurā virzienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

81

Atsauksmes

12/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

14/05/2024

Polska

Polska

Produkt spełnia moje oczekiwania

Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .

Plusi

Odpowiednie przycinanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

19/02/2023

Polska

Polska

Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)

Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.

Plusi

Cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.