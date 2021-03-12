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NT3650/16
100% komforts, bez matu raušanas
Protective Guard sistēma
Pilnībā mazgājams, AA baterija
2 uzacu ķemmes, somiņa
Viegli un komfortabli sasniedziet un atbrīvosities no deguna un ausu matiņiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai nāsis ir tīras, uzmanīgi ievietojiet trimmeri deguna iekšpusē ne dziļāk kā 0,5 cm un lēnām kustiniet to. Apgriežot ausu matus, pārliecinieties, vai ausīs nav ausu sērs. Uzacu matiņiem iebīdiet vienu no divām ķemmēm (3 vai 5 mm) rievās un sagrieziet ar vieglu spiedienu, virzoties pretēji matu augšanas virzienam, lai tas būtu vienmērīgs griezums vajadzīgajā garumā.
Deguna, ausu un uzacu trimmeris, kas izstrādāts drošībai un komfortam, ar Protective Guard sistēmu, kas nosedz asmeņus, lai tie nenonāktu tiešā kontaktā ar ādu. Trimmeris arī veidots tā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk izlaisto matiņu vai aizķeršanos.
Mūsu novatoriskais, abpusēji precīzais trimmeris ātri un bez piepūles griež no jebkura leņķa un jebkurā virzienā.
4.1
no 5
81
Atsauksmes
Vaidas1985
12/03/2021
Lietuva
Puikus gaminys
Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas
Nicolas 77
14/05/2024
Polska
Produkt spełnia moje oczekiwania
Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .
Plusi
Odpowiednie przycinanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jaca7312
19/02/2023
Polska
Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)
Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.
Plusi
Cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu