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Izbeigta ražošana

Nose trimmer series 3000ūdensdrošs deguna trimmeris

NT9110/30

4.4
| (30) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Droši, ātri un vienkārši
Philips deguna un ausu matiņu trimmerī izmantots jaudīgs un precīzs mikro trimmeris, kas garantē drošu, ātru un vienkāršu matiņu apgriešanu.
Skatīt visas priekšrocības

deguna, ausu un uzacu matiņiem

Droši, ātri un vienkārši

  • Plus

Ideāls leņķis vieglai piekļuvei un maksimālam komfortam

Ideāls leņķis vieglai piekļuvei un maksimālam komfortam

Safeguard trimmeris, lai izvairītos no matiņu plēšanas, izrobošanas un iegriezumiem

Safeguard trimmeris, lai izvairītos no matiņu plēšanas, izrobošanas un iegriezumiem

Revolucionārajā Philips SafeGuard trimmerī griezni aizsargā īpaši plānas plēves aizsargs, kas nodrošina, ka grieznī var iekļūt tikai matiņi, ne āda. Turklāt matiņi nevar ieķerties starp neatkarīgi kustīgajiem griešanas asmeņiem, tādēļ tas ir pavisam droši, ka matiņi netiks plēsti.

Neslīdošs roktura pārklājums maksimālai kontrolei

Neslīdošs roktura pārklājums maksimālai kontrolei

Mīkstie gumijas roktura elementi nodrošina optimālu satveršanu, pat rīkojoties mitrā vidē, kas nodrošina labāku kontroli, strādājot ar ierīci.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

30

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

07/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

16/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze

Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

23/01/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

bardzo polecam

Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

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