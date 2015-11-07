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Izbeigta ražošana
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Revolucionārajā Philips SafeGuard trimmerī griezni aizsargā īpaši plānas plēves aizsargs, kas nodrošina, ka grieznī var iekļūt tikai matiņi, ne āda. Turklāt matiņi nevar ieķerties starp neatkarīgi kustīgajiem griešanas asmeņiem, tādēļ tas ir pavisam droši, ka matiņi netiks plēsti.
Mīkstie gumijas roktura elementi nodrošina optimālu satveršanu, pat rīkojoties mitrā vidē, kas nodrošina labāku kontroli, strādājot ar ierīci.
4.4
no 5
30
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
kw12
07/11/2015
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Gadek
16/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze
Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
jacek65
23/01/2015
Polska
Verificēts pircējs
bardzo polecam
Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer