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Izbeigta ražošana

Mini Hi-Fi sistēma

NTRX900/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Vislabākās skaņas iekārtas

Zemo frekvenču skaņa, kādu iepriekš neesat dzirdējis, no šīs NX zemfr. 3600 W Philips sistēmas ar 20 collu basa skaļruni. Sarīkojiet vislabāko ballīti ar Auto DJ ierakstu jaukšanu USB ierīcēs, 260K LED apgaismojuma efektiem un Bluetooth straumēšanu.

Skatīt visas priekšrocības

Vislabākās skaņas iekārtas

  • Bluetooth®

  • Kanālu pārklāšana starp 2 USB

  • CD, MP3-CD, 2 USB, uztvērējs

  • 3600 W, NX bass, 20" basa skaļrunis

Straumējiet mūziku, izmantojot Bluetooth®

Straumējiet mūziku, izmantojot Bluetooth®

Ja jums ir liela mūzikas kolekcija, kas atrodas viedtālrunī, planšetdatorā vai PC datorā, straumējiet to uz NITRO sistēmu, izmantojot digitālo Bluetooth® bezvadu mūzikas straumēšanu. Jaudīgu skanējumu reti ir iespējams nodrošināt tik vienkārši un ērti.

5 joslu ekvalaizers sniedz personisku mūzikas pieredzi

Auto-DJ automātiskai ierakstu miksēšanai USB diskā

Auto-DJ automātiskai ierakstu miksēšanai USB diskā

Varat automātiski miksēt ierakstus, izmantojot Auto-DJ, kas automātiski miksē ierakstus pievienotā USB diskā. Pievienojiet skaņas efektus, izmantojot DJ ritenīti. Nebeidzama jautrība!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.