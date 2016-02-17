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Vislabākās skaņas iekārtas
Zemo frekvenču skaņa, kādu iepriekš neesat dzirdējis, no šīs NX zemfr. 3600 W Philips sistēmas ar 20 collu basa skaļruni. Sarīkojiet vislabāko ballīti ar Auto DJ ierakstu jaukšanu USB ierīcēs, 260K LED apgaismojuma efektiem un Bluetooth straumēšanu.
Bluetooth®
Kanālu pārklāšana starp 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, uztvērējs
3600 W, NX bass, 20" basa skaļrunis
Ja jums ir liela mūzikas kolekcija, kas atrodas viedtālrunī, planšetdatorā vai PC datorā, straumējiet to uz NITRO sistēmu, izmantojot digitālo Bluetooth® bezvadu mūzikas straumēšanu. Jaudīgu skanējumu reti ir iespējams nodrošināt tik vienkārši un ērti.
Varat automātiski miksēt ierakstus, izmantojot Auto-DJ, kas automātiski miksē ierakstus pievienotā USB diskā. Pievienojiet skaņas efektus, izmantojot DJ ritenīti. Nebeidzama jautrība!
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.