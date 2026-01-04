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Izbeigta ražošana
OR2000B/12
Jaunas tendences ar Original Radio mini
Šis Philips Original Radio mini ļauj baudīt jautrus brīžus kopā ar radioaparātu. Īpaši retro stilistikā ieturēts, tam ir Bass Reflex skaļruņu sistēmas jaudīgais bass un liela analogā noregulēšanas poga, kas ir izgaismota, lai jūs ātri varētu noskaņot uz iecienītajām stacijām.
FM/MW
Audio ieeja
3 W
Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.
Gūstot iedvesmu no 1955. gada Original Radio, šim Original Radio mini modelim ir aizgūti ikoniski elementi no leģendārā 1955. gada Philips radio, kas tiek dēvēts arī par Philetta "BF 102 U". Tolaik šis kompaktais radio pārsteidza lietotājus ar vienkāršo dizainu, lielu skaļuma līmeni un kristālskaidru uztveršanu. Philips radio pirmsākumi datējami ar 1927. gadu. Paejot vairākām desmitgadēm, daudzi modeļi ir kļuvuši par atzītām radio ikonām un kolekcionāru iekārotām vērtībām.
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