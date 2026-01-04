ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

Original radio mini

OR2000B/12

Jaunas tendences ar Original Radio mini

Šis Philips Original Radio mini ļauj baudīt jautrus brīžus kopā ar radioaparātu. Īpaši retro stilistikā ieturēts, tam ir Bass Reflex skaļruņu sistēmas jaudīgais bass un liela analogā noregulēšanas poga, kas ir izgaismota, lai jūs ātri varētu noskaņot uz iecienītajām stacijām.

Skatīt visas priekšrocības

Jaunas tendences ar Original Radio mini

  • FM/MW

  • Audio ieeja

  • 3 W

Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.

FM/MW, analogā regulēšana

FM/MW, analogā regulēšana

Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija

Gūstot iedvesmu no 1955. gada Original Radio, šim Original Radio mini modelim ir aizgūti ikoniski elementi no leģendārā 1955. gada Philips radio, kas tiek dēvēts arī par Philetta "BF 102 U". Tolaik šis kompaktais radio pārsteidza lietotājus ar vienkāršo dizainu, lielu skaļuma līmeni un kristālskaidru uztveršanu. Philips radio pirmsākumi datējami ar 1927. gadu. Paejot vairākām desmitgadēm, daudzi modeļi ir kļuvuši par atzītām radio ikonām un kolekcionāru iekārotām vērtībām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā