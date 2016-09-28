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Izbeigta ražošana

Original radio

ORT7500/10

4.2

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Original radio

Atsauciet atpakaļ vecos, labos laikus ar Original radio. 50. gadu šarms, kas aizgūts no Philips 1955. gada radio dizaina, apvienojumā ar izcilu skanējumu nodrošina jaudīgu basu un kristāldzidru DAB+ un FM radio, kā arī mūziku bezvadu tīklā no viedierīcēm, izmantojot Bluetooth

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Original radio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB ports uzlādei

  • 20 W

Atskaņojiet mūziku no mobilā tālruņa un PC, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

Atskaņojiet mūziku no mobilā tālruņa un PC, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

DAB+ un FM saderība, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio original

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio original

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā