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Izbeigta ražošana
Original radio
Atsauciet atpakaļ vecos, labos laikus ar Original radio. 50. gadu šarms, kas aizgūts no Philips 1955. gada radio dizaina, apvienojumā ar izcilu skanējumu nodrošina jaudīgu basu un kristāldzidru DAB+ un FM radio, kā arī mūziku bezvadu tīklā no viedierīcēm, izmantojot Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
USB ports uzlādei
20 W
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
4.2
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio original
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ORT7500 Radio original