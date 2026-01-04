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        Izbeigta ražošana

        Fotorāmis PC programmatūra

        PCSW200/00

        PC programmatūra jūsu fotorāmim

        Fotorāmja PC programmatūra pieejama kā bezmaksas atjauninājums vai no www.philips.com/support

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        PC programmatūra jūsu fotorāmim

        Skatiet un pārvaldiet fotoattēlus/albumus gan datorā, gan fotorāmī

        PhotoManager ir fotoattēlu pārvaldības programmatūra datoram, kas tiek palaista automātiski, fotorāmi savienojot ar datoru, izmantojot USB2 savienojumu. Tā sniedz iespēju skatīt un pārvaldīt albumus un fotoattēlus blakus datorā vai fotorāmī. PhotoManager dabojas sistēmā Windows 2000, XP un Windows Vista. Programmatūra ir saderīga ar iPhoto un pieejama sistēmā Mac OS no 2007. gada septembra.

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        • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
        • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
        • Piegāde 3-4 darba dienu laikā