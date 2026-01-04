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Izbeigta ražošana
PCSW200/00
PC programmatūra jūsu fotorāmim
Fotorāmja PC programmatūra pieejama kā bezmaksas atjauninājums vai no www.philips.com/support
PhotoManager ir fotoattēlu pārvaldības programmatūra datoram, kas tiek palaista automātiski, fotorāmi savienojot ar datoru, izmantojot USB2 savienojumu. Tā sniedz iespēju skatīt un pārvaldīt albumus un fotoattēlus blakus datorā vai fotorāmī. PhotoManager dabojas sistēmā Windows 2000, XP un Windows Vista. Programmatūra ir saderīga ar iPhoto un pieejama sistēmā Mac OS no 2007. gada septembra.
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