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        Izbeigta ražošana

        PerformanceAustiņas ar mikrofonu

        PRO1000BK/00

        Augstas kvalitātes skaņa

        Philips Performance PRO1000 austiņas nodrošina augstas izšķirtspējas audio, komfortu un valkāšanas ērtumu. Spēcīgie skaļruņi, plānais ergonomiskais dizains un pielāgojamas ausu uzlikas kopā sniedz ērtības un ļauj gremdēties mūzikā.

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        Augstas kvalitātes skaņa

        • 8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija

        • Ausīs ievietojamas

        Aizsargsomiņa austiņu uzglabāšanai, kad tās netiek izmantotas

        Hi-Res audio atskaņo mūziku vislabākajā kvalitātē

        Ar Hi-Res (augstas izšķirtspējas) audio atklājiet mūzikā jaunas detaļas un jaunas skaidra skanējuma dimensijas. Tīra, precīza skaņa jebkuram mūzikas formātam. Šīs austiņas atbilst striktajiem standartiem, kas nepieciešami Hi-Res audio kvalitātei.

        Ar vakuumu uzklāts metāliski mirdzošs pārklājums sniedz papildu aizsardzību.

        Ar vakuumu uzklāta augstas kvalitātes metāliski mirdzoša apdare virsmas papildu aizsardzībai.

        Tehniskā specifikācija

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        • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
        • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
        • Piegāde 3-4 darba dienu laikā