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Izbeigta ražošana
PRO1000BK/00
Augstas kvalitātes skaņa
Philips Performance PRO1000 austiņas nodrošina augstas izšķirtspējas audio, komfortu un valkāšanas ērtumu. Spēcīgie skaļruņi, plānais ergonomiskais dizains un pielāgojamas ausu uzlikas kopā sniedz ērtības un ļauj gremdēties mūzikā.
8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija
Ausīs ievietojamas
Ar Hi-Res (augstas izšķirtspējas) audio atklājiet mūzikā jaunas detaļas un jaunas skaidra skanējuma dimensijas. Tīra, precīza skaņa jebkuram mūzikas formātam. Šīs austiņas atbilst striktajiem standartiem, kas nepieciešami Hi-Res audio kvalitātei.
Ar vakuumu uzklāta augstas kvalitātes metāliski mirdzoša apdare virsmas papildu aizsardzībai.
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