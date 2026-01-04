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        Izbeigta ražošana

        PerformanceAustiņas ar mikrofonu

        PRO3000BK/00

        Augstas kvalitātes skaņa

        Philips Performance PRO3000 austiņas nodrošina augstas izšķirtspējas audio un dabisku komfortu un valkāšanas ērtumu. Spēcīgie skaļruņi, plānais ergonomiskais dizains un pielāgojamas ausu uzlikas kopā sniedz ērtības un ļauj gremdēties mūzikā.

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        Augstas kvalitātes skaņa

        • 12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

        • Ausīs ievietojamas

        3 austiņu uzgaļu izmēri individuālai, perfektai pielāgošanai

        Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.

        Pārslēgšanās starp mūziku un zvaniem ar kontroles pogu un mikrofonu

        Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

        Lielas jaudas 12,2 mm skaļruņi nodrošina skaidru, precīzu skaņu, un

        Philips Performance PRO3000 austiņām ir jaudīgi 12,2mm skaļruņi, kas atskaņo precīzu, sabalansētu skaņu un bagātīgus basus.

        Tehniskā specifikācija

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        • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
        • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
        • Piegāde 3-4 darba dienu laikā