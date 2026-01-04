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Izbeigta ražošana
PRO3000BK/00
Augstas kvalitātes skaņa
Philips Performance PRO3000 austiņas nodrošina augstas izšķirtspējas audio un dabisku komfortu un valkāšanas ērtumu. Spēcīgie skaļruņi, plānais ergonomiskais dizains un pielāgojamas ausu uzlikas kopā sniedz ērtības un ļauj gremdēties mūzikā.
12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.
Ausīs ievietojamas
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
Philips Performance PRO3000 austiņām ir jaudīgi 12,2mm skaļruņi, kas atskaņo precīzu, sabalansētu skaņu un bagātīgus basus.
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