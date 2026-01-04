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Izbeigta ražošana

6000 seriesAusīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

PRO6105BK/00

Izcili skaidri
Kad skaidra skaņa ir viss, kas jums nepieciešams. Šīs ausīs liekamās austiņas ar vadu piedāvā visplašākās funkcijas — no atskaņošanas saraksta līdz pat apraidei un zvaniem. Tās ir arī saderīgas ar Hi-Res Audio: ja klausāties savu iemīļotāko augstas izšķirtspējas straumēšanas pakalpojumu, jūs dzirdēsit vairāk.
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Izcili skaidri

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • integrēts mikrofons

  • Melna

  • Ievietojamas ausīs

Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio

Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. Tas viss, nepieskaroties viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu sarunas laikā uztur skaidru skaņu. Klausoties mūziku un apraides, ideāli noregulētie neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru, detalizētu skaņu.

Hi-Res Audio. Sadzirdiet vairāk.

Jums patīk jūsu augstās izšķirtspējas straumēšanas pakalpojums? Sadzirdiet vairāk ar šīm Hi-Res Audio austiņām. Tās spēj reproducēt augstās frekvences līdz 40 kHz, atrodoties kustībā, tās sniegs vairāk nianšu.

3 maināmi gumijoti ausu uzgaļu apvalki. Ērti piemēroti

Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu visas dienas garumā un izcilu pasīvo trokšņu izolāciju.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.