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Izbeigta ražošana
PRO6105BK/00
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
integrēts mikrofons
Melna
Ievietojamas ausīs
Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. Tas viss, nepieskaroties viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu sarunas laikā uztur skaidru skaņu. Klausoties mūziku un apraides, ideāli noregulētie neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru, detalizētu skaņu.
Jums patīk jūsu augstās izšķirtspējas straumēšanas pakalpojums? Sadzirdiet vairāk ar šīm Hi-Res Audio austiņām. Tās spēj reproducēt augstās frekvences līdz 40 kHz, atrodoties kustībā, tās sniegs vairāk nianšu.
Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu visas dienas garumā un izcilu pasīvo trokšņu izolāciju.
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