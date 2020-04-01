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Izbeigta ražošana

6000 seriesAusīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

PRO6305BK/00

3
| (2) Atsauksmes
Viss, kas nepieciešams
Atskaņošanas saraksti, apraides, zvani — šīs ausīs liekamās austiņas ar vadu nodrošina skaidru skaņu, kāda jums nepieciešama. Tās ir arī saderīgas ar Hi-Res Audio, lai jūs spētu sadzirdēt vairāk, klausoties savu iemīļotāko augstas izšķirtspējas straumēšanas pakalpojumu.
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Viss, kas nepieciešams

  • 12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

  • integrēts mikrofons

  • Melna

  • Ievietojamas ausīs

Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio

Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. Tas viss, nepieskaroties viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu sarunas laikā uztur skaidru skaņu. Klausoties mūziku un apraides, ideāli noregulētie neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru, detalizētu skaņu.

Hi-Res Audio. Sadzirdiet vairāk.

Jums patīk jūsu augstās izšķirtspējas straumēšanas pakalpojums? Sadzirdiet vairāk ar šīm Hi-Res Audio austiņām. Tās spēj reproducēt augstās frekvences līdz 40 kHz, atrodoties kustībā, tās sniegs vairāk nianšu.

3 maināmi gumijoti ausu uzgaļu apvalki. Ērti piemēroti

Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu visas dienas garumā un izcilu pasīvo trokšņu izolāciju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

2

Atsauksmes

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Plusi

Sunet foarte bun

Mīnusi

Cablul nu este anti-incurcare

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Plusi

Semmi

Mīnusi

Drága és nem tudja azt amit ígér

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.