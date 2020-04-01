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Izbeigta ražošana
PRO6305BK/00
12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.
integrēts mikrofons
Melna
Ievietojamas ausīs
Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. Tas viss, nepieskaroties viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu sarunas laikā uztur skaidru skaņu. Klausoties mūziku un apraides, ideāli noregulētie neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru, detalizētu skaņu.
Jums patīk jūsu augstās izšķirtspējas straumēšanas pakalpojums? Sadzirdiet vairāk ar šīm Hi-Res Audio austiņām. Tās spēj reproducēt augstās frekvences līdz 40 kHz, atrodoties kustībā, tās sniegs vairāk nianšu.
Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu visas dienas garumā un izcilu pasīvo trokšņu izolāciju.
3.0
no 5
2
Atsauksmes
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Plusi
Sunet foarte bun
Mīnusi
Cablul nu este anti-incurcare
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Plusi
Semmi
Mīnusi
Drága és nem tudja azt amit ígér
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal