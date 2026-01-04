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PSG2000/80
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Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
130 g/min nepārtraukta tvaika padeve
300 g papildu tvaiks
Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.
Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.
Pateicoties kompaktajam izmēram, tā ir viegla un ērti lietojama, gludinot drēbes.
Godalgas
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salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742
30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā