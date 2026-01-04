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  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*

2000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG2000/80

1 godalga

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
Mazāk laika gludināšanai, vairāk laika valkāšanai un izbaudīšanai, izmantojot 2000. sērijas gludināšanas sistēmu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*

  • Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

  • 130 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 300 g papildu tvaiks

Ātra gludināšana ar 300 g papildu tvaiku

Ātra gludināšana ar 300 g papildu tvaiku

Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.

Neliels svars un kompakts izmērs ērtākai uzglabāšanai

Neliels svars un kompakts izmērs ērtākai uzglabāšanai

Pateicoties kompaktajam izmēram, tā ir viegla un ērti lietojama, gludinot drēbes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742

  2. 30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā