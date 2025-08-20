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  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*

3000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG3000/20

4
| (1) Apskats

1 godalga

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
Mazāk laika gludināšanai, vairāk laika valkāšanai un izbaudīšanai, izmantojot 3000. sērijas tvaika gludināšanas sistēmu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*

  • Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

  • 120 g/min. nepārtraukta tvaika padeve

  • 350 g papildu tvaiks

Ātra gludināšana ar 350 g papildu tvaiku

Ātra gludināšana ar 350 g papildu tvaiku

Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.

Ātra burzījumu izlīdzināšana ar 120 g/min. nepārtrauktu tvaika padevi

Ātra burzījumu izlīdzināšana ar 120 g/min. nepārtrauktu tvaika padevi

Spēcīga, nepārtraukta tvaika padeve viegli likvidē burzījumus no visiem audumiem.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

5
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20/08/2025

България

България

Серия 3000

С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742

  2. 30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā