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PSG3000/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
120 g/min. nepārtraukta tvaika padeve
350 g papildu tvaiks
Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.
Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.
Spēcīga, nepārtraukta tvaika padeve viegli likvidē burzījumus no visiem audumiem.
Godalgas
4.0
no 5
1
Apskats
azi.
20/08/2025
България
Серия 3000
С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742
30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā