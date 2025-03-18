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  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
  • Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
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3000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG3000/30

5
| (34) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*
Mazāk laika gludināšanai, vairāk laika valkāšanai un izbaudīšanai, izmantojot 3000. sērijas gludināšanas sistēmu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Līdz pat 25% mazāk laika gludinot*

  • Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

  • 140 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 350 g papildu tvaiks

Ātra gludināšana ar 350 g papildu tvaiku

Ātra gludināšana ar 350 g papildu tvaiku

Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Izturīga un viegli slīdoša keramikas virsma

Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.

Neliels svars un kompakts izmērs ērtākai uzglabāšanai

Neliels svars un kompakts izmērs ērtākai uzglabāšanai

Pateicoties kompaktajam izmēram, tā ir viegla un ērti lietojama, gludinot drēbes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

34

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/03/2025

България

България

Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

04/03/2025

България

България

Цветът е страхотен

Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Plusi

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Mīnusi

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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Atrunas

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