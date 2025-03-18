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Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
140 g/min nepārtraukta tvaika padeve
350 g papildu tvaiks
Ātra un efektīva gludināšana, lai ātrāk pieveiktu gludināmo drānu kaudzi.
Mūsu īpašā keramikas gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepielīpoša, skrāpējumizturīga un viegli tīrāma.
Pateicoties kompaktajam izmēram, tā ir viegla un ērti lietojama, gludinot drēbes.
Godalgas
5.0
no 5
34
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Petrushinova
18/03/2025
България
Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
KRUMOVA
04/03/2025
България
Цветът е страхотен
Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Plusi
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Mīnusi
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
salīdzinājumā ar EasySpeed tvaika gludekli GC1742
30% ūdens un elektrības ietaupījums Eco režīmā