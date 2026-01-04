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PSG4020/20
Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
PerfectCare 4000. sērija ir kompakta, bet nodrošina jaudīgu tvaiku un nevainojamu sniegumu. Novērtē ātrāku gludināšanu, nezaudējot uzglabāšanas vietu! Garantēta aizsardzība pret audumu apdedzināšanu*, pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Kompaktais dizains ietaupa vietu un lieliski iekļaujas katrās mājās.
Jaudīgais tvaiks efektīvi izlīdzina pat visnoturīgākos burzījumus uz biezākajiem audumiem.
OptimalTEMP aizsargā visus gludināmos audumu veidus un novērš apdedzināšanu
Vieglais, kompaktais izmērs ir ideāls glabāšanai, un gludeklis ir ērti novietojams uz gludināmā dēļa. Ekskluzīvā ProVelocity tehnoloģija ļauj mūsu gludināšanas sistēmām būt mazākām un kompaktākām nekā jebkad agrāk.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus pat tad, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Atsauksmes
Visiem gludināmiem audumiem
Salīdzinājumā ar MAX režīmu.
Testēts ārējā laboratorijā pret baktēriju veidiem Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ar 1 minūtes tvaicēšanas laiku.