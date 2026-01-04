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  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.
  • Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.

Jauns

4000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG4040/80

Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.

PerfectCare 4000. sērija ir kompakta, bet nodrošina jaudīgu tvaiku un nevainojamu sniegumu. Novērtē ātrāku gludināšanu, nezaudējot uzglabāšanas vietu! Garantēta aizsardzība pret audumu apdedzināšanu*, pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Kompaktākā Philips gludināšanas sistēma, kas neapdedzina gludināmos audumus

Īpaši kompakts dizains un jaudīgs sniegums.

  • Kompaktais dizains ietaupa vietu un lieliski iekļaujas katrās mājās.

  • Jaudīgais tvaiks efektīvi izlīdzina pat visnoturīgākos burzījumus uz biezākajiem audumiem.

  • OptimalTEMP aizsargā visus gludināmos audumu veidus un novērš apdedzināšanu

Vietu taupošs dizains

Vietu taupošs dizains

Vieglais, kompaktais izmērs ir ideāls glabāšanai, un gludeklis ir ērti novietojams uz gludināmā dēļa. Ekskluzīvā ProVelocity tehnoloģija ļauj mūsu gludināšanas sistēmām būt mazākām un kompaktākām nekā jebkad agrāk.

Spēcīgs tvaiks

Spēcīgs tvaiks

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus pat tad, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Visiem gludināmiem audumiem.

  2. Salīdzinājumā ar MAX režīmu.

  3. Testēts neatkarīgā laboratorijā pret baktēriju veidiem Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ar 1 minūtes tvaicēšanas laiku.