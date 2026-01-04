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  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.

PerfectCare 6000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG6022/20

3 Godalgas

Īpaši ātri un kompakti.
PerfectCare 6000. sērijas ierīces nodrošina labākās tvaika izmantošanas iespējas — tagad pilnībā atjaunotā, kompaktā konstrukcijā. Gludini ātrāk, nesamazinot glabāšanas vietu. OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka nekas netiks sadedzināts*.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši ātri un kompakti.

  • Spēcīgs tvaiks

  • Garantēta gludināšana nepiededzinot

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Kompakts

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Smart Calc Clean ilgākam gludekļa kalpošanas laikam

Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo gludināšanas sistēmas uzturēšanu. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, ietaupot naudu, jo nav nepieciešams iegādāties papildu kasetnes.

Spēcīgs tvaiks burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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