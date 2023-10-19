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Spēcīgs tvaiks
Garantēta gludināšana nepiededzinot
Noņemama 1,8 l ūdens tvertne
Kompakts
Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, varēsiet sasniegt lieliskus rezultātus ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, kad tas tiks atstāts bez uzraudzības. Varat to droši atstāt uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo tvaika stacijas uzturēšanu. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, tādēļ jūs ietaupīsiet naudu un jums vairs nekad nevajadzēs iegādāties papildu kasetnes.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Plusi
nema kurenja. lijepa i lagana
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Visiem gludināmiem audumiem