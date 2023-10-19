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  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
  • Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
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PerfectCare 6000. sērijaTvaika stacija

PSG6024/30

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

3 Godalgas

Īpaši ātri. Īpaši kompakti.
PerfectCare 6000. sērijas ierīces nodrošina labākās tvaika izmantošanas iespējas — tagad pilnībā atjaunotā, kompaktā konstrukcijā. Gludiniet ātrāk, nesamazinot glabāšanas vietu. OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka nekas netiks sadedzināts*.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši ātri. Īpaši kompakti.

  • Spēcīgs tvaiks

  • Garantēta gludināšana nepiededzinot

  • Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

  • Kompakts

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, varēsiet sasniegt lieliskus rezultātus ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, kad tas tiks atstāts bez uzraudzības. Varat to droši atstāt uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Smart Calc Clean ilgākam gludekļa kalpošanas laikam

Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo tvaika stacijas uzturēšanu. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, tādēļ jūs ietaupīsiet naudu un jums vairs nekad nevajadzēs iegādāties papildu kasetnes.

Spēcīgs tvaiks kroku likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

19/10/2023

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!

Plusi

nema kurenja. lijepa i lagana

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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