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  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.

PerfectCare 6000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG6042/20

3.9
| (16) Atsauksmes

3 Godalgas

Īpaši ātri un kompakti.
PerfectCare 6000. sērijas ierīces nodrošina labākās tvaika izmantošanas iespējas — tagad pilnībā atjaunotā, kompaktā konstrukcijā. Gludini ātrāk, nesamazinot glabāšanas vietu. OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka nekas netiks sadedzināts*.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši ātri un kompakti.

  • Spēcīgs tvaiks

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Kompakts

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Automātiska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju un sniegtu sirdsmieru

Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai

Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai

Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo gludināšanas sistēmas apkopi. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, ietaupot naudu, jo nevajag iegādāties papildu kasetnes.

1,8 L noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

1,8 L noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai

Caurspīdīga 1,8 litru tvertne nodrošina nepārtrauktu lietošanu vairāk nekā 1,5 stundu garumā. Var skaidri redzēt, cik daudz ūdens ir atlicis, un jebkurā brīdī tvertni ir viegli uzpildīt, izmantojot lielo uzpildes atveri.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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3.9

no 5

16

Atsauksmes

4
3

12/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze

Plusi

para, brzina

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro chlapy!

Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!

Plusi

Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.

Mīnusi

Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní žehlička pomocnice.

Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.

Plusi

Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.

Mīnusi

Neobjevila jsem.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Visiem gludināmiem audumiem (šis ir saistīts ar garantētas aizsardzības pret apdegumiem prasību