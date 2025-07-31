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PSG6064/80
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Spēcīgs tvaiks
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Kompakts
Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo gludināšanas sistēmas apkopi. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, ietaupot naudu, jo nevajag iegādāties papildu kasetnes.
Godalgas
3.8
no 5
5
Atsauksmes
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Plusi
Перфетна работа!
Mīnusi
няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Plusi
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
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