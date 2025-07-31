ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.

PerfectCare 6000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG6064/80

3.8
| (5) Atsauksmes

3 Godalgas

Īpaši ātri un kompakti.
PerfectCare 6000. sērijas ierīces nodrošina labākās tvaika izmantošanas iespējas — tagad pilnībā atjaunotā, kompaktā konstrukcijā. Gludini ātrāk, nesamazinot glabāšanas vietu. OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka nekas netiks sadedzināts*.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši ātri un kompakti.

  • Spēcīgs tvaiks

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Kompakts

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Spēcīgs tvaiks burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs tvaiks burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai

Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai

Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo gludināšanas sistēmas apkopi. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, ietaupot naudu, jo nevajag iegādāties papildu kasetnes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.8

no 5

5

Atsauksmes

3
2

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Plusi

Перфетна работа!

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Plusi

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Visiem gludināmiem audumiem