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  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
  • Īpaši ātri un kompakti.
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PerfectCare 6000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG6066/20

4.8
| (52) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

3 Godalgas

Īpaši ātri un kompakti.
PerfectCare 6000. sērijas ierīces nodrošina labākās tvaika izmantošanas iespējas — tagad pilnībā atjaunotā, kompaktā konstrukcijā. Gludini ātrāk, nesamazinot glabāšanas vietu. OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka nekas netiks sadedzināts*.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Īpaši ātri un kompakti.

  • Spēcīgs tvaiks

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Kompakts

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Spēcīgs tvaiks burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs tvaiks burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai

Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai

Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo gludināšanas sistēmas apkopi. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, ietaupot naudu, jo nevajag iegādāties papildu kasetnes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

52

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

4
3
2

12/12/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже задоволена. Перфектна та зручна

Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!

Plusi

Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції

Mīnusi

Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

13/09/2022

Україна

Україна

Стильний апарат

Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.

Plusi

Дизайн і параметри

Mīnusi

Ціна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

12/09/2022

Україна

Україна

Найкращий вибір за свою ціну

Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.

Plusi

Потужна легка компактна

Mīnusi

Нема функції самоочищення

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

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Atrunas

  1. Visiem gludināmiem audumiem

  2. Līdz pat 20% enerģijas ietaupījums saskaņā ar IEC 603311, salīdzinājumā ar GC6742