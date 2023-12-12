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Spēcīgs tvaiks
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Kompakts
Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, var sasniegt lielisku rezultātu ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, ja atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
Mūsu iebūvētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atvieglo gludināšanas sistēmas apkopi. Tā atgādinās, kad jāveic atkaļķošana, kā arī ietver tvertni, kas padara atkaļķošanu vienkāršu un drošu. Šo tvertni var lietot atkārtoti, ietaupot naudu, jo nevajag iegādāties papildu kasetnes.
Godalgas
4.8
no 5
52
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
КСЕНА
12/12/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дуже задоволена. Перфектна та зручна
Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!
Plusi
Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції
Mīnusi
Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Oksana L.
13/09/2022
Україна
Akcijas daļa
Стильний апарат
Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.
Plusi
Дизайн і параметри
Mīnusi
Ціна
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Rixe
12/09/2022
Україна
Akcijas daļa
Найкращий вибір за свою ціну
Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.
Plusi
Потужна легка компактна
Mīnusi
Нема функції самоочищення
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Visiem gludināmiem audumiem
Līdz pat 20% enerģijas ietaupījums saskaņā ar IEC 603311, salīdzinājumā ar GC6742