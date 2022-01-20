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Izbeigta ražošana

PerfectCare 7000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG7028/30

5
| (43) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs un jaudīgs
PerfectCare 7000. sērija ir izstrādāta, lai sniegtu komfortu un ērtības. Tā ir viegli lietojama, ar noņemamu ūdens tvertni un jaudīgu tvaika sistēmu, kas ļauj sasniegt lielisku rezultātu ātrāk. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka neviens gludināmais audums netiks bojāts.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar lielu noņemamu ūdens tvertni

Ātrs un jaudīgs

  • Maks. 7,5 bāru spiediens

  • Papildu tvaika padeve līdz 500 g

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

Garantēta gludināšana nepiededzinot

Garantēta gludināšana nepiededzinot

Pat, ja dari vairākus darbus vienlaicīgi vai tava uzmanība tiek novērsta, OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, pat atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Nav maināmu iestatījumu

Nav maināmu iestatījumu

Ietaupi laiku, jo vairs nav jāšķiro drēbes vai jāmaina iestatījumi, kā arī jāgaida uz izmaiņām temperatūrā. OptimalTEMP nodrošina to, ka var gludināt gan džinsa, gan smalkus zīda apģērbus, neregulējot temperatūru. Tas visu paveic automātiski un nekavējoties.

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Ja nepieciešams ātri un vienkārši likvidēt burzījumus, vari paļauties uz nepārtraukto tvaika padevi. Izmantojot papildu tvaiku, burzījumi izzūd kā nebijuši. Turklāt tas ir ideāli piemērots, ja nepieciešams ar tvaiku vertikāli apstrādāt aizkarus vai atsvaidzināt drēbes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

43

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/01/2022

Україна

Україна

найкращий парогенератор це Philips

до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування

Plusi

бездоганний в роботі

Mīnusi

немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

08/11/2021

Україна

Україна

Гладить удобно

В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Бързо, лесно и удобно.

Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

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Atrunas

  1. enerģijas ietaupījums līdz pat 30%, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar FastCare Compant maks. temperatūrā