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Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 7,5 bāru spiediens
Papildu tvaika padeve līdz 500 g
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs
Pat, ja dari vairākus darbus vienlaicīgi vai tava uzmanība tiek novērsta, OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, pat atstāts bez uzraudzības uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Ietaupi laiku, jo vairs nav jāšķiro drēbes vai jāmaina iestatījumi, kā arī jāgaida uz izmaiņām temperatūrā. OptimalTEMP nodrošina to, ka var gludināt gan džinsa, gan smalkus zīda apģērbus, neregulējot temperatūru. Tas visu paveic automātiski un nekavējoties.
Ja nepieciešams ātri un vienkārši likvidēt burzījumus, vari paļauties uz nepārtraukto tvaika padevi. Izmantojot papildu tvaiku, burzījumi izzūd kā nebijuši. Turklāt tas ir ideāli piemērots, ja nepieciešams ar tvaiku vertikāli apstrādāt aizkarus vai atsvaidzināt drēbes.
Godalgas
5.0
no 5
43
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
asdqas
20/01/2022
Україна
найкращий парогенератор це Philips
до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування
Plusi
бездоганний в роботі
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Злой покупатель
08/11/2021
Україна
Гладить удобно
В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
МСД@
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Бързо, лесно и удобно.
Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
enerģijas ietaupījums līdz pat 30%, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar FastCare Compant maks. temperatūrā