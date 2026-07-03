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  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
  • Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi

PerfectCare 7000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG7140/70

4.7
| (42) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi
PerfectCare 7000 Series ierīce ir paredzēta komfortam un ērtai lietošanai. Pateicoties jaunajai kustību sensoru tehnoloģijai, ierīce izdala jaudīgu tvaika plūsmu, kad sākat gludināt. OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka neviens audums netiks apdedzināts.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles. Izcils rezultāts.

Ātra gludināšana ar automātisku tvaika padevi

  • Vieda, automātiska tvaika padeve

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, varēsiet sasniegt lieliskus rezultātus ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, kad tas tiks atstāts bez uzraudzības. Varat to droši atstāt uz drēbēm vai gludināmā dēļa.

Spēcīgs tvaiks kroku likvidēšanai

Spēcīgs tvaiks kroku likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

Viens ideāls temperatūras iestatījums visiem gludināmajiem apģērbiem

Viens ideāls temperatūras iestatījums visiem gludināmajiem apģērbiem

Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru, un aizmirstiet par gludekļa sabojātu audumu. Izmantojot OptimalTEMP, nav nepieciešama skala vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Varat gludināt jebkuru audumu jebkurā laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

42

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

4
3

03/07/2026

Srbija

Srbija

Ne menjam je!

Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.

Plusi

Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.

Mīnusi

Dužina kabla.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

12/08/2025

България

България

Страхотна!

Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .

Plusi

Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

04/06/2025

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Super podpora

Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.

Plusi

Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Visu veidu gludināmajiem audumiem

  2. enerģijas ietaupījums līdz pat 30 %, pamatojoties uz IEC 603311, parasta darba režīmā salīdzinājumā ar maks. jaudas režīmu