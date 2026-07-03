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Vieda, automātiska tvaika padeve
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Noņemama 1,8 l ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis
Izmantojot OptimalTEMP tehnoloģiju, varēsiet sasniegt lieliskus rezultātus ar vienu ideālu temperatūras iestatījumu. Mēs garantējam, ka šis gludeklis nekad nepiededzinās gludināmos audumus, kad tas tiks atstāts bez uzraudzības. Varat to droši atstāt uz drēbēm vai gludināmā dēļa.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
Gludiniet visu no zīda līdz džinsiem, nepielāgojot temperatūru, un aizmirstiet par gludekļa sabojātu audumu. Izmantojot OptimalTEMP, nav nepieciešama skala vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Varat gludināt jebkuru audumu jebkurā laikā.
Godalgas
4.7
no 5
42
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Dashaaa
03/07/2026
Srbija
Ne menjam je!
Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.
Plusi
Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.
Mīnusi
Dužina kabla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Cecito1215
12/08/2025
България
Страхотна!
Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .
Plusi
Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Zelo77
04/06/2025
Slovensko
Verificēts pircējs
Super podpora
Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.
Plusi
Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Visu veidu gludināmajiem audumiem
enerģijas ietaupījums līdz pat 30 %, pamatojoties uz IEC 603311, parasta darba režīmā salīdzinājumā ar maks. jaudas režīmu