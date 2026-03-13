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7000. sērija PerfectCare gludināšanas sistēma
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (3)
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Philips gludināšanas sistēma atstāj uz apģērba spīdumu vai nospiedumu
Tvaiks vai ūdens izplūst no Philips gludināšanas sistēmas EASY DE-CALC pogas
Ūdens/tvaika noplūde no de-calc pogas un zem Philips gludināšanas sistēmas pamatnes
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
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