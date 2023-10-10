30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Vieda, automātiska tvaika padeve
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis
Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma, kas izcili labi slīd un ir maksimāli izturīga pret skrāpējumiem. Tās nerūsējošā tērauda pamatne ir divreiz cietāka par parastu alumīnija pamatni, un mūsu patentētais 6 slāņu pārklājums ar kvalitatīvo titāna slāni slīd bez piepūles, nodrošinot ātrāku rezultātu.
Godalgas
4.7
no 5
378
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
оксан
10/10/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Plusi
Так
Mīnusi
Ні
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Nataliayrkiv
12/10/2022
Україна
Поламався через 2 дні
Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски
Plusi
-
Mīnusi
Поламався дуже швидко
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Visu veidu gludināmajiem audumiem