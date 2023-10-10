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  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā

PerfectCare 8000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG8030/20

4.7
| (378) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
PerfectCare 8000 Series nodrošina gludināšanu bez piepūles ar jauno kustību sensora tehnoloģiju. Ierīci var izmantot vertikālai un horizontālai gludināšanai ar automātisko tvaiku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā

  • Vieda, automātiska tvaika padeve

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.

Īpaši jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Īpaši jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma, kas izcili labi slīd un ir maksimāli izturīga pret skrāpējumiem. Tās nerūsējošā tērauda pamatne ir divreiz cietāka par parastu alumīnija pamatni, un mūsu patentētais 6 slāņu pārklājums ar kvalitatīvo titāna slāni slīd bez piepūles, nodrošinot ātrāku rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

378

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

10/10/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Plusi

Так

Mīnusi

Ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Plusi

-

Mīnusi

Поламався дуже швидко

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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