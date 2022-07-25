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  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
  • Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā

PerfectCare 8000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG8050/30

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā
PerfectCare 8000 Series nodrošina gludināšanu bez piepūles ar jauno kustību sensora tehnoloģiju. Ierīci var izmantot vertikālai un horizontālai gludināšanai ar automātisko tvaiku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

Gludeklis, kas automātiski izmanto tvaiku jūsu vietā

  • Vieda, automātiska tvaika padeve

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Noņemama 1,8 L ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.

Īpaši jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Īpaši jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu

SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma, kas izcili labi slīd un ir maksimāli izturīga pret skrāpējumiem. Tās nerūsējošā tērauda pamatne ir divreiz cietāka par parastu alumīnija pamatni, un mūsu patentētais 6 slāņu pārklājums ar kvalitatīvo titāna slāni slīd bez piepūles, nodrošinot ātrāku rezultātu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..

Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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