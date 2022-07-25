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Vieda, automātiska tvaika padeve
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis
Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.
Spēcīgs, nepārtraukts tvaiks, lai efektīvi varētu izgludināt pat visgrūtāk izgludināmos visbiezāko audumu burzījumus.
SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma, kas izcili labi slīd un ir maksimāli izturīga pret skrāpējumiem. Tās nerūsējošā tērauda pamatne ir divreiz cietāka par parastu alumīnija pamatni, un mūsu patentētais 6 slāņu pārklājums ar kvalitatīvo titāna slāni slīd bez piepūles, nodrošinot ātrāku rezultātu.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
INMJ
25/07/2022
Hrvatska
Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..
Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
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