ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
  • Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam

PerfectCare 8000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG8130/80

4.9
| (28) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam
PerfectCare 8000. sērijas ierīces ļauj gludināt bez piepūles, izmantojot mūsu jauno sensora tehnoloģiju. Tā ļauj veikt vertikālu un horizontālu gludināšanu ar automātisku tvaika padevi. Ātruma režīms pielāgo tvaika padeves daudzumu atkarībā no gludināšanas ātruma, sniedzot vēl ātrāku rezultātu.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, ātrs rezultāts.

Gludeklis pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam

  • Ātrais režīms

  • Vieda, automātiska tvaika padeve

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Īpaši viegls gludeklis

Pielāgo tvaiku savam gludināšanas ātrumam

Pielāgo tvaiku savam gludināšanas ātrumam

Izgludini vairāk ātrajā režīmā. Gludeklis automātiski pielāgo ideālo tvaika daudzumu gludināšanas ātrumam.

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez piepūles ar automātisku tvaika plūsmu

Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.

Uzlabots kustības sensors vieglai vertikālai lietošanai

Uzlabots kustības sensors vieglai vertikālai lietošanai

Pateicoties jaunajai kustības sensoru tehnoloģijai, kas atpazīst kustības jebkurā virzienā, varam garantēt jaunu gludināšanas pieredzi bez piepūles, lai pakarinātus apģērbus, aizkarus un gultasveļu automātiski apstrādātu ar tvaiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

28

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

29/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična i vrlo praktična pegla

Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

04/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!

Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.

Plusi

Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).

Mīnusi

Nemam nikakvih zamjerki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

22/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno glačanje

Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.

Plusi

Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja

Mīnusi

Malo viša cijena od prosjeka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Visu veidu gludināmajiem audumiem