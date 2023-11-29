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Ātrais režīms
Vieda, automātiska tvaika padeve
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Īpaši viegls gludeklis
Izgludini vairāk ātrajā režīmā. Gludeklis automātiski pielāgo ideālo tvaika daudzumu gludināšanas ātrumam.
Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.
Pateicoties jaunajai kustības sensoru tehnoloģijai, kas atpazīst kustības jebkurā virzienā, varam garantēt jaunu gludināšanas pieredzi bez piepūles, lai pakarinātus apģērbus, aizkarus un gultasveļu automātiski apstrādātu ar tvaiku.
Godalgas
4.9
no 5
28
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dorisita
29/11/2023
Hrvatska
Odlična i vrlo praktična pegla
Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
yuca02
04/12/2021
Hrvatska
Akcijas daļa
Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!
Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.
Plusi
Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).
Mīnusi
Nemam nikakvih zamjerki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
DaToSamJa009
22/11/2021
Hrvatska
Izvrsno glačanje
Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.
Plusi
Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja
Mīnusi
Malo viša cijena od prosjeka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Visu veidu gludināmajiem audumiem