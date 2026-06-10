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Līdz 215 g/min tvaika padeve un 750 g tvaika papildpadeve
OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas
Ērts dizains
1,4 L ūdens tvertne — 1 h gludināšanai
Ērta atkaļķošanas sistēma vienkāršai apkopei
TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu neatkarīgi no izvēlētā tvaika iestatījuma. Bez raizēm var gludināt jebkādus apģērbus no zīda blūzēm līdz kokvilnas krekliem. Mēs garantējam, ka gludināšanas sistēma neapdedzinās gludinātos audumus pat tad, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz apģērba vai gludināmā dēļa.
Viedā MI kustības sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Ātra gludināšana bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.
4.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Plusi
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
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Tvaika plūsma (standarts IEC60311) salīdzinājumā ar citām gludināšanas sistēmām; 2025. gada jūnijs.
Salīdzinājumā ar PSG8000S
Salīdzinājumā ar MAX režīmu
Testēšanu veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.