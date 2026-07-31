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Līdz 215 g/min tvaika padeve un 850 g papildu tvaiks
OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas
Vieda automātiska tvaika padeve ar kustības sensoru
1,4 L ūdens tvertne — 1 h gludināšanai
Ērta atkaļķošanas sistēma vienkāršai apkopei
TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu neatkarīgi no izvēlētā tvaika iestatījuma. Bez raizēm var gludināt jebkādus apģērbus no zīda blūzēm līdz kokvilnas krekliem. Mēs garantējam, ka gludināšanas sistēma neapdedzinās gludinātos audumus pat tad, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz apģērba vai gludināmā dēļa.
Viedā MI kustības sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Ātra gludināšana bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.
4.8
no 5
24
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Tvaika plūsma (standarts IEC60311) salīdzinājumā ar citām gludināšanas sistēmām; 2025. gada jūnijs.
Salīdzinājumā ar PSG8000S
Salīdzinājumā ar MAX režīmu
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.