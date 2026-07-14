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Līdz pat 215 g/min tvaika padeve un 850 g papildu tvaiks
OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas
Vieda automātiska tvaika padeve ar kustības sensoru
1,4 L ūdens tvertne — 1 h gludināšanai
Ērta atkaļķošanas sistēma vienkāršai apkopei
TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu neatkarīgi no izvēlētā tvaika iestatījuma. Bez raizēm var gludināt jebkādus apģērbus no zīda blūzēm līdz kokvilnas krekliem. Mēs garantējam, ka gludināšanas sistēma neapdedzinās gludinātos audumus pat tad, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz apģērba vai gludināmā dēļa.
Viedā MI kustības sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Ātra gludināšana bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.
5.0
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
zemene97
14/07/2026
Latvija
Ātri un ērti
Ļoti patīk cik ātri un viegli ir izgludināt apģērbu ar šo gludekli.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana
Date of Use 2026-06-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana
Date of Use 2026-06-18
Mākonis99
13/07/2026
Latvija
Izcili gluds un svaigs
Vienreiz saņēmos un nopirku profesionālāku gludekli. Nav gadījies pamēģināt praksē, bet ir funkcija, ka gludeklis automātiski izslēdzas, līdz ar to nav iespejas, ka sadegtu audums, ja gludināšanas laikā sanàktu neplānoti aiziet prom. Pēc gludināšanas rezultàts arī ir perfekts. Rekomendēju šo gludekli.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana
Date of Use 2026-05-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana
Date of Use 2026-05-20
Naglis10
21/07/2026
Lietuva
Patikimas naudoti
Talpus vandens indas, patogus nešioti ir laikyti spintoje, o rūbų lyginimas labai lengvas su šiuo lygintuvu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
Tvaika plūsma (standarts IEC60311) salīdzinājumā ar citām gludināšanas sistēmām; 2025. gada jūnijs.
Salīdzinājumā ar PSG8000S
Salīdzinājumā ar MAX režīmu
Testēšanu veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.