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PerfectCare 8000. gludināšanas sistēmaApģērbu kopšana

PSG8300/80

5
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Visjaudīgākā gludināšanas sistēma*
Visjaudīgākā tirgū pieejamā jaunā 8000. sērijas gludināšanas sistēma pielāgo gludināšanas ātrumu ar viedo MI kustības sensoru. OptimalTemp tehnoloģija garantē visu veidu audumu gludināšanu bez piededzināšanas. Nepieredzēti ērta gludināšana!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

MI sensors pielāgo tvaika padevi gludināšanas ātrumam

Visjaudīgākā gludināšanas sistēma*

  • Līdz pat 215 g/min tvaika padeve un 850 g papildu tvaiks

  • OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas

  • Vieda automātiska tvaika padeve ar kustības sensoru

  • 1,4 L ūdens tvertne — 1 h gludināšanai

  • Ērta atkaļķošanas sistēma vienkāršai apkopei

TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei

TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei

TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus pleķus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apģērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu

OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu neatkarīgi no izvēlētā tvaika iestatījuma. Bez raizēm var gludināt jebkādus apģērbus no zīda blūzēm līdz kokvilnas krekliem. Mēs garantējam, ka gludināšanas sistēma neapdedzinās gludinātos audumus pat tad, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz apģērba vai gludināmā dēļa.

Vieda un automātiska tvaika padeve gludināšanai bez piepūles

Vieda un automātiska tvaika padeve gludināšanai bez piepūles

Viedā MI kustības sensora tehnoloģija nosaka, kad gludeklis tiek virzīts pār apģērbu, un automātiski nodrošina spēcīgu tvaika padevi. Ātra gludināšana bez piepūles, jo gludeklis padod tvaiku pats.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

14/07/2026

Latvija

Latvija

Ātri un ērti

Ļoti patīk cik ātri un viegli ir izgludināt apģērbu ar šo gludekli.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana

Date of Use 2026-06-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana

Date of Use 2026-06-18

13/07/2026

Latvija

Latvija

Izcili gluds un svaigs

Vienreiz saņēmos un nopirku profesionālāku gludekli. Nav gadījies pamēģināt praksē, bet ir funkcija, ka gludeklis automātiski izslēdzas, līdz ar to nav iespejas, ka sadegtu audums, ja gludināšanas laikā sanàktu neplānoti aiziet prom. Pēc gludināšanas rezultàts arī ir perfekts. Rekomendēju šo gludekli.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana

Date of Use 2026-05-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare 8000. gludināšanas sistēma PSG8300/80 Apģērbu kopšana

Date of Use 2026-05-20

21/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patikimas naudoti

Talpus vandens indas, patogus nešioti ir laikyti spintoje, o rūbų lyginimas labai lengvas su šiuo lygintuvu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-09

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Atrunas

  1. Tvaika plūsma (standarts IEC60311) salīdzinājumā ar citām gludināšanas sistēmām; 2025. gada jūnijs.

  2. Salīdzinājumā ar PSG8000S

  3. Salīdzinājumā ar MAX režīmu

  4. Testēšanu veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.