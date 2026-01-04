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PSG9040/80
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
ActiveSense tehnoloģija
Garantēta auduma nepiededzināšana*
Viegls gludeklis
Papildu tvaiks līdz 750 g
ActiveSense tehnoloģija atpazīst audumus, izmantojot iebūvētu kameru un mākslīgo intelektu.
Tā automātiski pielāgo temperatūru un tvaika apjomu, lai nodrošinātu izcilu rezultātu jebkuram audumam.
Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.
Godalgas
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Visu veidu gludināmajiem audumiem