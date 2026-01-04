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  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
  • Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt

PerfectCare 9000. sērijaGludināšanas sistēma

PSG9040/80

1 godalga

Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt
PerfectCare 9000. sērijas ierīces ir aprīkotas ar pasaulē pirmo auduma noteikšanas tehnoloģiju — ActiveSense. Izmantojot iebūvētu kameru un mākslīgo intelektu, tā zina, kādu audumu jūs gludināt, un iestata piemērotāko temperatūru un tvaika daudzumu, lai sniegtu lielisku rezultātu bez piepūles.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludināšana bez piepūles, izcils rezultāts.

Vienīgais gludeklis, kas zina, ko gludināt

  • ActiveSense tehnoloģija

  • Garantēta auduma nepiededzināšana*

  • Viegls gludeklis

  • Papildu tvaiks līdz 750 g

Vienīgā gludināšanas sistēma, kas zina, ko gludina

Vienīgā gludināšanas sistēma, kas zina, ko gludina

ActiveSense tehnoloģija atpazīst audumus, izmantojot iebūvētu kameru un mākslīgo intelektu.

Automātiski pielāgo iestatījumus

Automātiski pielāgo iestatījumus

Tā automātiski pielāgo temperatūru un tvaika apjomu, lai nodrošinātu izcilu rezultātu jebkuram audumam.

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Vieda, automātiska tvaika padeve ātrākai un ērtākai gludināšanai

Nodrošini, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad pārvieto gludekli, lai automātiski izpūstu tvaiku.

Tehniskā specifikācija

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