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TripleTrack asmeņi
Kustīgās galviņas
60+ minūšu ilga bezvada jauda 21 skūšanās reizei. Pilnībā uzlādējas 1 stundas laikā, tātad skuveklis ir vienmēr gatavs darbam, kad tas jums vajadzīgs
Mūsu elektriskajos skuvekļos iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
Skuveklis automātiski pielāgojas katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai
4.1
no 5
30
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Verificēts pircējs
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver