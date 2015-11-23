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  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
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  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Izbeigta ražošana

SHAVER Series 5000elektriskais skuveklis sausai skūšanai

PT920/21

4.1
| (30) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
TripleTrack
Jaunais Philips PowerTouch pro skuveklis piešķirs mundrumu jūsu rītam. Tagad ar ilgāku darbības laiku, pilnībā mazgājamu korpusu un pārbaudītu Triple Track skūšanās efektivitāti skuveklis PowerTouch garantē, ka savas ikrīta darbības vienmēr varēsit veikt ātrāk.
Skatīt visas priekšrocības

Noskuj par 50% vairāk ar katru kustību

TripleTrack

  • TripleTrack asmeņi

  • Kustīgās galviņas

60+ minūšu ilga bezvada skūšanās, 1 stundu ilga uzlāde

60+ minūšu ilga bezvada skūšanās, 1 stundu ilga uzlāde

60+ minūšu ilga bezvada jauda 21 skūšanās reizei. Pilnībā uzlādējas 1 stundas laikā, tātad skuveklis ir vienmēr gatavs darbam, kad tas jums vajadzīgs

Super Lift & Cut sistēma pārliecinoši gludam skuvumam

Super Lift & Cut sistēma pārliecinoši gludam skuvumam

Mūsu elektriskajos skuvekļos iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

Pielāgošanās sejas vaibstiem – sejas un kakla izliekumiem

Pielāgošanās sejas vaibstiem – sejas un kakla izliekumiem

Skuveklis automātiski pielāgojas katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.1

no 5

30

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

23/11/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Profesjonalne wykonanie

Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

08/12/2014

Polska

Polska

produkt naprawdę funkcjonalny

Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

03/02/2014

Polska

Polska

PRODUKT GODNY POLECENIA

INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.