Skaidrs attēls neatkarīgi no tā, kur sēžat, ar 3x digitālo tālummaiņu

Ar trīskāršo digitālo tālummaiņu varat regulēt tuvināšanu, kā vien to vēlaties, neatkarīgi no tā, cik tālu no televizora sēžat. Turklāt kameru varat arī noliekt un panoramēt, lai perfekti ieregulētu skatu, pat ja televizors ir novietots stūrī vai neatrodas tieši dīvāna priekšā.