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Izbeigta ražošana
PX840T/12
Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
Philips PX840T portatīvā skaņas sistēma atskaņo mūziku no iecienītajiem avotiem - Bluetooth, USB, CD un FM/MW radio. Iebūvētā dinamiskā apgaismojuma sistēma un 50W jauda sniedz vislabāko klausīšanās pieredzi.
Bluetooth
50 W
Dinamiskais apgaismojums
CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētā secībā.
Paātriniet ballītes ritmu ar dinamisku apgaismojumu mūzikas ritmos. Padariet nakti gaišu ar diviem stilīgiem dinamiskā apgaismojuma efektiem tieši no skaļruņiem. Apgaismojumu ātri un viegli var ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi. Nodrošiniet ballītē sev vēlamo apgaismojumu, sākot no ambientai mūzikai raksturīgā relaksējošā apgaismojuma līdz klubu mūzikas efektiem. Veidojiet ballītes stilu un noskaņu!
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
3.7
no 5
3
Atsauksmes
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Radio CD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD
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Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD