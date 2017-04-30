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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

PX840T/12

3.7

| (3) Atsauksmes

Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

Philips PX840T portatīvā skaņas sistēma atskaņo mūziku no iecienītajiem avotiem - Bluetooth, USB, CD un FM/MW radio. Iebūvētā dinamiskā apgaismojuma sistēma un 50W jauda sniedz vislabāko klausīšanās pieredzi.

Skatīt visas priekšrocības

ar Bluetooth

Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dinamiskais apgaismojums

20 celiņu CD programmēšana

CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētā secībā.

Piešķiriet ballītei asumu ar dinamisku apgaismojumu

Piešķiriet ballītei asumu ar dinamisku apgaismojumu

Paātriniet ballītes ritmu ar dinamisku apgaismojumu mūzikas ritmos. Padariet nakti gaišu ar diviem stilīgiem dinamiskā apgaismojuma efektiem tieši no skaļruņiem. Apgaismojumu ātri un viegli var ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi. Nodrošiniet ballītē sev vēlamo apgaismojumu, sākot no ambientai mūzikai raksturīgā relaksējošā apgaismojuma līdz klubu mūzikas efektiem. Veidojiet ballītes stilu un noskaņu!

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Radio CD

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PX840T Bumbox CD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā