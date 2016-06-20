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  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
  • Apgrieziet matus ģimenes locekļiem

Izbeigta ražošana

ģimenes matu griežamā ierīce

QC5115/15

4.7
| (674) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Apgrieziet matus ģimenes locekļiem
Vēl nekad nav bijis tik vienkārši apgriezt matus ģimenei. Šai matu griežamai ierīcei ir jaudīgs, taču neparasti kluss motors, viegla un ergonomiska konstrukcija un ādu saudzējoši asmeņi un ķemmes uzgaļi - vislabākajam sniegumam gan bērnu, gan pieaugušo matiem.
Skatīt visas priekšrocības

ar mūsu klusāko matu griežamo ierīci pieaugušajiem un bērniem

Apgrieziet matus ģimenes locekļiem

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 11 garuma iestatījumi

  • Izmantojams ar vadu

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Grieziet matus precīzi vajadzīgajā garumā, izvēloties vienu no 11 garuma iestatījumiem no 3 mm līdz 21 mm ar 2 mm soli, vai noņemiet rugāju ķemmi, lai iegūtu īsu griezumu – 0,5 mm.

Klusa un jaudīga darbība

Klusa un jaudīga darbība

Philips ģimenei draudzīgās griešanas mašīnas nodrošina vislabāko veiktspēju bez traucējumiem. Motora vienmērīgā darbība sniedz jaudu ar samazinātu vibrāciju, ļaujot griešanas laikā nezaudēt mieru.

Noapaļotas ķemmes, lai novērstu aizķeršanos un kairinājumu

Noapaļotas ķemmes, lai novērstu aizķeršanos un kairinājumu

Šim matu griezējam ir noapaļoti asmeņi un ķemmes, kas nodrošina drošu un vienmērīgu matu griešanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-612375

Atsauksmes

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4.7

no 5

674

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

20/06/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Atsauksme

Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

10/10/2015

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Izdevīgs lietošanai

Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.