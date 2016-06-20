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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
11 garuma iestatījumi
Izmantojams ar vadu
Grieziet matus precīzi vajadzīgajā garumā, izvēloties vienu no 11 garuma iestatījumiem no 3 mm līdz 21 mm ar 2 mm soli, vai noņemiet rugāju ķemmi, lai iegūtu īsu griezumu – 0,5 mm.
Philips ģimenei draudzīgās griešanas mašīnas nodrošina vislabāko veiktspēju bez traucējumiem. Motora vienmērīgā darbība sniedz jaudu ar samazinātu vibrāciju, ļaujot griešanas laikā nezaudēt mieru.
Šim matu griezējam ir noapaļoti asmeņi un ķemmes, kas nodrošina drošu un vienmērīgu matu griešanu.
Godalgas
4.7
no 5
674
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Georgs
20/06/2016
Latvija
Verificēts pircējs
Atsauksme
Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
taka108
10/10/2015
Latvija
Verificēts pircējs
Izdevīgs lietošanai
Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Šeimos vyrų mašinėlė
Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė