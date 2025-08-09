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  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
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  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
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  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu

AccessoriesĀtrās tīrīšanas pierīce

QCP20/00

5
| (38) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
Ja pēc katras skūšanās reizes izmanto ātrās tīrīšanas pierīci, skuveklis saglabājas kā jauns. Ja nogrieztos matiņus iztīra no skuvekļa, tas kļūst 10 reizes tīrāks nekā tad, kad tikai izskalo ar ūdeni*.
Skatīt visas priekšrocības

Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē

Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu

  • Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē

  • Aktīvā eļļošana

  • Atsvaidzinošs aromāts

  • Ādai pielāgota formula

Philips ekskluzīvā higiēnas formula + daudzpakāpju filtrs

Philips ekskluzīvā higiēnas formula + daudzpakāpju filtrs

Philips ekskluzīvā higiēnas formula apvienojumā ar daudzpakāpju filtru efektīvi iztīra nogrieztos matiņus un padara skuvekli 10 reizes tīrāku, nekā mazgājot tikai ūdenī*

Svaigs aromāts tīram skuvumam

Svaigs aromāts tīram skuvumam

Tīrīšanas kasetnes īpašais aromāts svaigi smaržo un skūšanās laikā sniedz tīrības sajūtu.

Tīrīšanas kārtridžs ir efektīvs līdz trim mēnešiem

Tīrīšanas kārtridžs ir efektīvs līdz trim mēnešiem

Katrs Philips tīrīšanas kārtridžs ir efektīvs apmēram 30 tīrīšanas ciklus, lietojot katru dienu, un līdz trim mēnešiem, lietojot katru nedēļu. Tas nozīmē tīru un higiēnisku skūšanos veselu sezonu!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

38

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-09

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-09

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Plusi

Jakość wykonania, niezawodność

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-11-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-11-07

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Plusi

Dobra cena i super produkt

Mīnusi

Nie znalazłem żadnej wady

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2025-01-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2025-01-14

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē