30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē
Aktīvā eļļošana
Atsvaidzinošs aromāts
Ādai pielāgota formula
Philips ekskluzīvā higiēnas formula apvienojumā ar daudzpakāpju filtru efektīvi iztīra nogrieztos matiņus un padara skuvekli 10 reizes tīrāku, nekā mazgājot tikai ūdenī*
Tīrīšanas kasetnes īpašais aromāts svaigi smaržo un skūšanās laikā sniedz tīrības sajūtu.
Katrs Philips tīrīšanas kārtridžs ir efektīvs apmēram 30 tīrīšanas ciklus, lietojot katru dienu, un līdz trim mēnešiem, lietojot katru nedēļu. Tas nozīmē tīru un higiēnisku skūšanos veselu sezonu!
5.0
no 5
38
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
szejk
09/08/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Plusi
Jakość wykonania, niezawodność
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Plusi
Dobra cena i super produkt
Mīnusi
Nie znalazłem żadnej wady
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē