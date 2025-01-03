30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Skuj, apgriez un veido līnijas
Jebkura garuma bārdai
3 gab. uzspraužamas rugāju ķemmes
Uzlādējams, mitrai un sausai lietošanai
Philips OneBlade ir izstrādāts sejas un ķermeņa kopšanai, un ar to var apgriezt, aplīdzināt un skūt jebkura garuma matiņus. Tas nodrošina vieglu un ērtu skūšanos, pateicoties slīdošajam pārklājumam un noapaļotiem galiem. Tā kā asmeņi kustas ar ātrumu 200 reizes sekundē, tie efektīvi apgriež pat garākus matiņus.
Iegūstiet vēlamo rugāju garumu. Jūsu Philips OneBlade sejas skuveklis pieejams ar 3 rugāju ķemmēm: 1 mm īsiem, 3 mm vidējiem un 5 mm gariem rugājiem.
Iegūstiet precīzas līnijas dažu sekunžu laikā ar abpusējo asmeni, kas ļauj redzēt katru griežamo matiņu.
4.6
no 5
3078
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Fils08
03/01/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Best for the bests!
Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.
Plusi
Ērti,kompakts.
Mīnusi
Par šo cenu nekas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Fergus
02/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.
Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.
Plusi
Par
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
MarDenV
29/10/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Patīk
Loti labs produkts. Der ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, īpaši kājām!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade
Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.