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  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
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  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
  • Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

Izbeigta ražošana

OneBlade

QP2530/20

4.6
| (3078) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai
Philips OneBlade ir revolucionārs, jauns hibrīdais bārdas veidotājs, ar kuru var apgriezt, skūt un veidot precīzas līnijas jebkura garuma bārdai. Vairs nav nepieciešamas vairākas darbības un vairāki instrumenti. Ar OneBlade var paveikt visu.
Skatīt visas priekšrocības

Noskuj bārdu, nesavainojot ādu

Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

  • Skuj, apgriez un veido līnijas

  • Jebkura garuma bārdai

  • 4 gab. uzspraužamas rugāju ķemmes

  • Uzlādējams, mitrai un sausai lietošanai

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir jauna revolucionāra tehnoloģija, kas izstrādāta sejas apmatojuma veidošanai un ķermeņa kopšanai. Ar to var apgriezt, aplīdzināt un veidot līnijas jebkura garuma bārdai. Tā divējādā aizsardzības sistēma — pārklājums labai slīdamībai apvienojumā ar noapaļotiem galiem — padara skūšanos vieglāku un ērtu. Skūšanas tehnoloģija ietver ātru griezēju (200 reizes sekundē), tāpēc tas ir efektīvs, arī skujot garāku bārdu.

Apgrieziet īsāk

Apgrieziet īsāk

Iegūstiet vēlamo rugāju garumu. Jūsu Philips OneBlade sejas skuveklis ir aprīkots ar 4 rugāju ķemmēm: 1 mm īsiem, 2 mm parastiem, 3 mm vidējiem un 5 mm gariem rugājiem.

Aplīdziniet

Aplīdziniet

Iegūstiet precīzas līnijas dažu sekunžu laikā ar abpusējo asmeni, kas ļauj redzēt katru griežamo matiņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.6

no 5

3078

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

03/01/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Best for the bests!

Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.

Plusi

Ērti,kompakts.

Mīnusi

Par šo cenu nekas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

02/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.

Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.

Plusi

Par

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

29/10/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Patīk

Loti labs produkts. Der ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm, īpaši kājām!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par QP2520/20 OneBlade

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.